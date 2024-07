Slovensku v Európe prischla pozícia vznikajúceho inovátora, na postup do vyššej kategórie to nestačilo

Pozíciu európskeho inovačného lídra za rok 2024 obhájilo Dánsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko. Inovačný výkon najlepšej kategórie inovátorov presahuje priemer Európskej únie o vyše 25 percent.

V tohtoročnom európskom prehľade výsledkov inovácií (EIS) Slovensko zostalo s ďalšími piatimi krajinami v najmenej inovatívnej skupine. Vznikajúcim inovátorom, medzi ktorými je okrem Slovenska aj Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko a Lotyšsko, chýba viac ako 30 percent do priemeru Únie.

Nízke výdavky na vedu

Slovensku chýba takmer 35 percent. S dosiahnutým skóre 71,6 bodu je to síce zlepšenie oproti minulému roku o 1,5 bodu a oproti roku 2017 o 2,6 bodu, ale k posunu do vyššej kategórie miernych inovátorov to nestačilo. Medzi miernymi inovátormi je napríklad Česko alebo Maďarsko.

Európska komisia pozitívne hodnotí slovenskú verejnú podporu vedy a výskumu v korporáciách, rozšírenie broadbandu a spoločné súkromno-verejné vedecké publikácie. Na druhej strane upozorňuje na nízke výdavky na vedu a výskum vo verejnom sektore, zaostávanie v environmentálnych technológiách a nízky počet absolventov doktorandských štúdií.

Skokový nárast v Číne

Inovačný výkon Európskej únie ako celku rastie, nie však dostatočne rýchlo. V medzinárodnom meradle sa EÚ umiestnila na piatom mieste za Južnou Kóreou, Kanadou, USA a Austráliou. Nemožno prehliadnuť skokový nárast inovácií v Číne.

Kým Čína od roku 2017 zlepšila svoj inovačný výkon o vyše 28 percent, EÚ len o 10 percent. Ako upozorňuje Európska komisia, v nasledujúcich rokoch Čína pravdepodobne predbehne Úniu. Oproti roku 2017 svoju inovačnú výkonnosť znížilo Japonsko či Mexiko.

Prehľad výsledkov inovácií je založený na vyhodnotení 32 indikátorov. Využíva údaje o finančnom zabezpečení výskumu a inovácií či ľudskom inovačnom kapitále vrátane absolventov doktorandského štúdia alebo podaných patentov.