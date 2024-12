Na Slovensku je implementácia AI na vzostupe - ROZHOVOR

ITAPA v spolupráci s AISlovakIA pripavuje ďalšiu zaujímavú konferenciu o téme umelej inteligencie a jej využívaní vo všetkých oblastiach nášho života. Ako pomáha rozvoju umelej inteligencie na Slovensku AIslovakIA, sme sa porozprávali s jej výkonným riaditeľom Michalom Dúžekom.

Akým spôsobom AIslovakIA využíva potenciál Slovenska na podporu spolupráce medzi akademickou obcou, priemyslom a vládou v oblasti umelej inteligencie?

Na Slovensku máme obrovský potenciál v oblasti umelej inteligencie a práve iniciatívy ako AIslovakIA sa ho snažia naplno využiť spoluprácou s akademickou obcou, podnikateľským a verejným sektorom. Príkladom je podpora menších inovatívnych projektov a plánované vytvorenie moderného školiaceho strediska, ktoré bude otvorené každému, kto sa chce vzdelávať v oblasti AI.

Chystáme sa aktívne prispieť k implementácii európskeho AI Act, ktorý definuje legislatívny rámec pre bezpečné a etické využívanie umelej inteligencie. Našou snahou je zabezpečiť, aby tento proces bol zodpovedný a podporoval pokrok vo vede a výskume, pričom chceme vytvárať podmienky, ktoré nebudú brániť inováciám a rozvoju umelej inteligencie v rôznych odvetviach.

Ako hodnotíte súčasný stav implementácie umelej inteligencie v slovenských podnikoch a verejných inštitúciách? Kde vidíte najväčšie príležitosti a výzvy?

Na Slovensku je implementácia AI rozhodne na vzostupe, no zatiaľ čo v súkromnom sektore sa už úspešne využíva na zlepšenie efektivity procesov, verejná správa zaostáva a ponúka značný priestor na inovácie a zlepšenia.

Aké vzdelávacie programy a aktivity ponúka AIslovakIA na zvýšenie povedomia a odbornosti v oblasti umelej inteligencie medzi širokou verejnosťou a profesionálmi?

Vzdelávanie je pre nás kľúčové a v roku 2025 mu plánujeme venovať o to väčšiu pozornosť. Aktuálne by som odporučil kurz Elements of AI (elementsofai.sk), ktorý už tisícom Slovákov priblížil základy umelej inteligencie, no pripravujeme aj špecializované školenia pre profesionálov, aby mohli AI efektívne zapojiť do svojej práce.

Ako AIslovakIA spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a platformami v oblasti umelej inteligencie? Aké prínosy táto spolupráca prináša pre Slovensko?

Aktívne komunikujeme najmä s Európskou komisiou a ďalšími organizáciami, aby Slovensko mohlo čerpať z najnovších trendov v oblasti AI. Zapojením do medzinárodných projektov získavame prístup k inováciám, ktoré k nám vieme priniesť a dať slovenským talentom priestor na presadenie sa na globálnej úrovni.