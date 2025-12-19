REphone: Máte ho doma aj vy? Mobil, ktorý môže spraviť dobrý skutok

Popri tom často narazíme aj na veci, ktoré roky ležia v šuplíku bez využitia. Napríklad staré mobily. A práve teraz je ideálny moment dať im nový zmysel – jednoduchým gestom, ktoré pomôže prírode aj ľuďom.
Predvianočné upratovanie je taký malý rituál. Vytriedime skrine, upraceme poličky, prejdeme hračky, preselektujeme oblečenie a urobíme miesto pre nové veci. A popri všetkom tom triedení sa takmer v každej domácnosti zopakuje rovnaký moment: otvoríme šuplík a tam nájdeme dávno zabudnuté poklady- staré mobily. Niektoré tam ležia roky, iné tak dlho, že už ani nevieme, či by sa dali zapnúť.
Prečo ich stále odkladáme?
Na túto otázku často ani nevieme odpovedať. Zväčša si povieme, že sa telefón ešte zíde, sú v ňom spomienky v podobe fotiek, ktoré sme nestihli dať vyvolať a v neposlednom rade nevieme kam s týmto zariadením.
Aj keď mnohé staré mobily z našich šuplíkov už dávno doslúžili a svoj účel splnili, stále im môžeme dať druhý život. Náš starý mobil sa môže razom zmeniť na Rephone, ktorý je ešte stále potrebný, ale inak, než si myslíme.
REphone: malý vianočný darček pre našu planétu
Vezmite svoj Rephone do predajne Orange. Nepotrebujete nič vypĺňať, všetko podstatné na dobrý skutok už máte v rukách. A čo sa s vašim starým mobilom stane? Orange sa postará o jeho ekologickú recykláciu.
Pomoc má aj krásnu symboliku
Za každý odovzdaný mobil putuje 50 centov Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Takže malý telefón, ktorý už roky nič nerobil, môže naraz pomôcť prírode, získať nový zmysel a podporiť neziskovú organizáciu.
Navyše, ak donesiete mobil do predajne Orangeu do konca roka, okrem dobrého pocitu získate aj 100 GB dát.
Staré mobily ako malé časové kapsuly
Upratovanie so sebou prináša aj veľa spomienok a istej nostalgie. Prasknuté sklo v ľavom hornom rohu, vypadnuté tlačidlo, prvé zamilované správy či selfie. Mobily sú ako časové kapsuly, no najlepšie je presunúť spomienky niekde, kde budú v bezpečí a starý telefón odovzdať.
Malý krok, veľký výsledok
REphone je jedným z najdôležitejších zariadení, ktoré už doma máte. Starý telefón s obrovskou hodnotou, ktorý ešte môže poslúžiť. Vytiahnite ho s najspodnejšieho šuplíka a odneste ho do Orangeu. Urobíte tak dobrý skutok ešte pred Vianocami.
Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Orange