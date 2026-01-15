MIRRI finalizuje návrh zákona na ochranu detí v online priestore, má obmedziť prístup na sociálne siete

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) finalizuje prvú pracovnú verziu osobitného zákona, ktorý má priniesť reálne vymáhateľné pravidlá na ochranu detí v digitálnom priestore. Slovensko sa tak podľa ministerstva zaraďuje medzi európskych lídrov, ktorí presadzujú, aby bezpečnosť detí bola štandardom digitálnych služieb, nie ich doplnkom.
Oddnes 15. januára vzniká na ministerstve nové špecializované oddelenie, ktoré sa bude dlhodobo venovať agende ochrany detí v digitálnom priestore. Informovalo o tom MIRRI SR.
Sociálne siete od 16 rokov
Príprava zákona je podložená sériou odborných okrúhlych stolov za účasti viacerých relevantných inštitúcií vrátane Generálnej prokuratúry SR, Policajného zboru, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu na ochranu osobných údajov a Slovenskej advokátskej komory.
Prvá pracovná verzia návrhu zákona bude čoskoro predložená na odbornú diskusiu so zástupcami inštitúcií, organizácií a expertov z oblasti digitálnych práv, ochrany detí a kyberbezpečnosti.
Návrh predpokladá zavedenie technicky vymáhateľnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete a vybrané AI služby, úpravu zodpovednosti za rodičovskú kontrolu, obmedzenie hazardných mechanizmov v detských hrách, reguláciu detskej práce online a právo na vymazanie digitálnej stopy detí.
Po ukončení odbornej diskusie bude návrh predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Verejnosť bude priebežne informovaná o konkrétnych opatreniach a časovom harmonograme legislatívneho procesu.
Podpísali Jutlandskú deklaráciu
„Digitálny svet sa mení rýchlejšie než legislatíva. Ak má byť ochrana detí v online prostredí reálne účinná, pravidlá musia byť technicky vymáhateľné, právne udržateľné a zároveň rešpektovať súkromie. MIRRI túto tému systematicky vedie a Slovensko dnes patrí medzi aktívnych európskych iniciátorov riešení,“ povedal štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek.
Slovensko sa 10. októbra 2025 podpisom Jutlandskej deklarácie pripojilo ku krajinám Európskej únie, ktoré podporujú princíp „safety by design“, teda aby bezpečnosť detí bola prirodzenou súčasťou digitálnych služieb.
„Iniciatívu na vznik osobitného zákona na ochranu detí v online priestore som predstavil už pred dvoma mesiacmi ako jednu z hlavných priorít MIRRI. Jutlandská deklarácia potvrdila, že Slovensko ide správnym smerom a že ochrana detí v digitálnom prostredí musí byť pevnou súčasťou moderných technológií, nie dobrovoľným doplnkom,“ uviedol minister Samuel Migaľ.