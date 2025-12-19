Phishingové útoky sú na Slovensku hlavnou hrozbou, vďaka AI sa stali výrazne presvedčivejšími

Najrozšírenejšou kybernetickou hrozbou na Slovensku zostáva phishing, pričom jeho forma je čoraz sofistikovanejšia vďaka využívaniu nástrojov umelej inteligencie.
Vyplýva to z najnovšej správy spoločnosti ESET s názvom Threat Report H2 2025, ktorá zmapovala trendy v kybernetickej bezpečnosti za obdobie jún až november 2025.
Najčastejšie hrozby
Výskumníci ESET zaznamenali, že phishingové útoky založené na psychologickej manipulácii obete sa stali výrazne presvedčivejšími. Na Slovensku tvoria útoky typu HTML/Phishing.Agent vyše 15 % všetkých detekcií a sú hlavnou hrozbou. Tento typ útokov predstavuje falošné HTML prihlasovacie okná, ktoré lákajú používateľov k odovzdaniu prihlasovacích údajov útočníkom.
Populácia Slovenska nevyniká digitálnymi zručnosťami, väčšina má rovnaké heslo na viacerých účtoch
Druhým a tretím najčastejšie detegovaným typom hrozieb sú škodlivé JavaScripty, konkrétne JS/ScrInject a JS/Agent, ktoré sa spúšťajú v prehliadači najmä bez akéhokoľvek zásahu používateľa. Tieto skripty slúžia na spúšťanie ďalších útokov a sú pre používateľov nebezpečné práve tým, že ich aktivácia prebieha bez ich vedomia.
Investičné podvody a deepfake
Okrem phishingu a škodlivých skriptov sa v prvej desiatke hrozieb na Slovensku objavujú aj investičné podvody označované ako HTML/Nomani, ktoré využívajú technológiu deepfake na zneužívanie známych osobností a značiek, čím lákajú verejnosť na falošné ponuky rýchleho zbohatnutia či liečiv.
Hackovanie, deepfake, bomby: Kam až môže zájsť podľa odborníka AI? - ROZHOVOR
„Nikdy neinštalujte rozšírenia či aplikácie odporúčané náhodnými stránkami alebo príspevkami na sociálnych sieťach a nesťahujte súbory, o ktorých nič neviete,“ varuje Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť v ESET.
„Používajte spoľahlivé bezpečnostné riešenia, ktoré dokážu škodlivé skripty zachytiť a zablokovať ešte predtým, než napáchajú škody.“
Nová éra kybernetických útokov
Globálne trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti naznačujú zvýšenú aktivitu ransomvéru. Prvý ransomvér, ktorý je riadený umelou inteligenciou a dokáže za pochodu generovať škodlivé skripty, ako dôkaz konceptu, predznamenáva novú éru kybernetických útokov. Celosvetovo počet obetí ransomvéru v roku 2025 výrazne prekročil úroveň predchádzajúceho roka, pričom medziročný nárast sa odhaduje na približne 40 %.
Obeťou kybernetickej bezpečnosti sa môže stať každý. Ako sa chrániť pred podvodnými e-mailmi? (video)
Najväčšími hráčmi na trhu „ransomware-as-a-service“ sú skupiny Akira a Qilin, pričom nová skupina Warlock priniesla metódy na vyhýbanie sa odhaleniu. Aktivita zameraná na obchádzanie pokročilých bezpečnostných technológií, ako sú EDR nástroje na ochranu koncových zariadení, sa stále zvyšuje.
Aj mobily čelia hrozbám
Rovnaký výrazný nárast kybernetických hrozieb zaznamenávajú výskumníci aj v oblasti mobilných zariadení. Zvýšili sa útoky zneužívajúce bezkontaktné technológie NFC až o 87 %. Nové kampane umožňujú diaľkové spustenie aplikácií a zneužívanie bezkontaktných prenosov tak, akoby bol telefón fyzicky priložený k čítačke, čo môže viesť k rôznym formám bezkontaktných podvodov.
Každý piaty Slovák sa stretol s útokom hackera. Odborník radí, ako zvýšiť úroveň zabezpečenia
Správa ESET Threat Report H2 2025 podčiarkuje, že kybernetická bezpečnosť vyžaduje stále inovatívnejšie ochranné technológie a obozretný prístup používateľov v digitálnom priestore.