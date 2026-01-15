Protimonopolný úrad schválil koncentráciu v oblasti IT služieb, SYNTECA rozširuje svoju kontrolu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 17. decembra 2025 schválil zámer koncentrácie, v rámci ktorého spoločnosť SYNTECA a.s. z Bratislavy nadobúda priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou RHOMBUS, s.r.o., takisto z Bratislavy.
Tento zámer nadväzuje na predchádzajúce rozhodnutie PMÚ zo 28. marca 2024, ktorým bola spoločnosti SYNTECA a.s. povolená priama výlučná kontrola nad spoločnosťami DATALAN, a.s., SOFTIP, a.s. a časťou podnikania TEMPEST, a.s., všetky so sídlom v Bratislave.
Postavenie spoločností na trhu
PMÚ pri hodnotení koncentrácie identifikoval možné presahy činností účastníkov v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti a informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Úrad však zistil, že postavenie týchto spoločností na dotknutých trhoch je zanedbateľné a na trhu pôsobí dostatočný počet konkurentov.
Na základe týchto zistení PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia neprinesie narušenie hospodárskej súťaže a schválil ju. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. decembra 2025.
Široké spektrum IT riešení
SYNTECA je popredným poskytovateľom informačných technológií so sídlom v Bratislave, Slovensko. Skupina SYNTECA zahŕňa portfólio spoločností s viac ako 30 ročnými skúsenosťami na trhu vrátane mladých rozvíjajúcich sa spoločností, ktoré ponúkajú široké spektrum IT riešení a služieb pre klientov na stredoeurópskom trhu.
TEMPEST je poskytovateľ IT produktov a služieb s viac ako tridsaťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. TEMPEST poskytuje svojim klientom komplexné riešenia z oblastí IT infraštruktúr, riadenia IT služieb a softvérového vývoja. Spoločnosť v roku 2024 zaznamenala celkové výnosy viac ako 8,4 mil. eur pri zisku okolo 300 tis. eur.
Služby v kybernetickej bezpečnosti
SOFTIP patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku. V apríli 2024 sa SOFTIP stal súčasťou medzinárodnej skupiny SYNTECA. Za rok 2024 vykázal celkové výnosy v objeme 22,7 mil. eur a zisk na úrovni 3. mil. eur.
RHOMBUS poskytuje služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť je vlastníkom platného potvrdenia vydaného Národným bezpečnostným úradom o priemyselnej bezpečnosti na oboznamovanie sa, postúpenie a vytváranie utajovaných skutočností až do stupňa utajenia (vrátane) Tajné, NATO a EU Secret.