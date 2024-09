Inovácie posúvajú Slovensko dopredu. Prilákať mladých k vede a technike sa rozhodol slovenský festival inovácií a nových technológií SlovakiaTech. Tento rok prekonal rekord v návštevnosti. Na budúcnosť mobility, udržateľnosť a smart domácnosti bolo zvedavých vyše 4000 ľudí

Košice v dňoch 24. a 25. septembra hostili najväčšiu inovačnú a technologickú konferenciu s veľtrhom SlovakiaTech Fórum-Expo 2024.Kým prvý ročník ponúkol len 20 rečníkov a navštívilo ho iba 300 ľudí, 6. ročník doslova lámal rekordy! Na podujatí sa počas 2 dní na 3 pódiách predstavilo 124 domácich a zahraničných spíkrov a v sekcii Expo až 41 vystavovateľov. Celkovo si počas dvoch dní festival inovácií pozrelo až 4120 registrovaných návštevníkov, z čoho polovicu tvorili študenti stredných a vysokých škôl.

Prezidentom a zakladateľom SlovakiaTechu je Juraj Miškov, podľa ktorého „cieľom je prepájať inovačný ekosystém a to je to, čo tu dlhé roky chýbalo. Vláda si robila svoje vládne materiály za zavretými dverami, akademici si robili výskumy na svojich univerzitách a firmy sa venovali zarábaniu peňazí. No a my na SlovakiaTechu sa snažíme prepájať tieto zložky, aby vznikal jeden efektívny trojuholník, spájajúci vedu, firmy a vládu, ktorý posunie Slovensko v inováciách dopredu.“

Slogan dvojdňového podujatia znel „Future of mobility“. Okrem budúcnosti dopravy študenti, vývojári, vedci, startupisti a zástupcovia firiem aj štátu na konferencii hovorili aj o smart domácnostiach, udržateľnosti, digitalizácii a kybernetickej bezpečnosti. Na SlovakiaTechu celkovo odznelo 50 odborných prezentácií, 18 panelových diskusií, 8 typov workshopov a súčasťou bolo aj pokračovanie úspešného Raw Materials Day a druhého ročníka Hackathonu.

SlovakiaTech 2024 návštevnosťou vyše 4000 účastníkov prekonal rekord. Foto: SlovakiaTech Forum-Expo

Podľa Miškova za uplynulé ročníky podujatia evidujú veľa úspešných príbehov aj vďaka networkingu, teda vytvárania obchodných vzťahov. „Mnohé z akademických tímov, ktoré tu prezentujú svoje výskumné projekty, získali sponzora, ktorý ich tu videl, alebo založili nejakú spoločnú firmu,“ dodal. Pripomenul, že cieľom SlovakiaTechu je prilákať najmä mladú generáciu k oblastiam ako sú veda, výskum a vývoj, ktoré sú zárukou konkurencieschopnosti a úspechu každej krajiny. „Teší ma, že sme chodia vo veľkom počte stredoškoláci a aj vysokoškoláci. Snažíme sa ich inšpirovať pretože inovácie a technológie sú budúcnosť a bez nich táto krajina jednoducho neprežije,“ zdôraznil Miškov, ktorý je aj bývalým ministrom hospodárstva.

SlovakiaTech 2024 podporil aj podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec. Ako uviedol, „Slovensko má potenciál byť inovačným lídrom, no na to potrebuje spoluprácu medzi podnikmi, výskumnými inštitúciami a vládou. A práve preto je SlovakiaTech dôležitým podujatím“.

Ako vicepremiér dodal,„v oblasti výskumu, vývoja a inovácií úrad pripravuje nový zákon, ktorý zlepší koordináciu týchto oblastí a optimalizuje poskytovanie podpory pre výskumný sektor prostredníctvom agentúr.“

Podpredseda vlády SR Peter Kmec na otvorení festivalu inovácií a technológií SlovakiaTech 2024. Foto: SlovakiaTech Forum-Expo

Na SlovakiaTechu Peter Kmec zároveň predstavil investície zo zelenej kapitoly REPowerEU, ktoré prinesú inovácie v obsahu vzdelávania stredných odborných škôl. „Uvedomujeme si, že je najvyšší čas, aby na zmenu prístupu ku klíme reagoval aj slovenský vzdelávací systém“, uviedol vicepremiér.

V Košiciach predstavili aj holografického asistenta na živú komunikáciu a prvýkrát v histórii SlovakiaTechu vystúpili niektorí rečníci aj vďaka tejto technológii v takzvanom „holoboxe“. Hneď na otvorení konferencie sa takto mohol návštevníkom virtuálne prihovoriť aj prezident republiky Peter Pellegrini, ktorý v tom čase už bol na pracovnej ceste v USA.

Súčasťou inovačno-technologického festivalu SlovakiaTechu 2024 bola aj výstavná časť EXPO, v ktorej si návštevníci mohli vyskúšať pilotovanie bojového vrtuľníka, pomocou VRM – simulátora, alebo vlakový trenažér simulujúci jazdu z kabíny rušňovodiča. K veľmi populárnym zastávkam patrila aj virtuálna realita. Lákadlom bol nesporne aj štvornohý autonómny robot ARTABAN podobný psovi, ktorý je určený na prácu v ťažko dostupných terénoch, pri živelných pohromách a záchranárskych prácach. Návštevníkom sa predstavili aj expozície piatich slovenských univerzít: Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Obľúbeným cieľom návštevníkov SlovakiaTechu je aj výstavná časť EXPO. Foto: SlovakiaTech Forum-Expo

Organizátorom podujatia je nezisková organizácia – SlovakiaTech. Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SLOVAKIATECH FÓRUM-EXPO 2024, poradca podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a bývalý minister hospodárstva SR.

Hlavným partnerom SlovakiaTechu 2024 boli Nadácia SPP a SARIO. Exkluzívny automobilový partner Porsche Slovensko a ďalšími partnermi boli SEPS, JAVYS, Nexer, SBA, ZSSK, T-Systems, Digitálna koalícia a AIslovakIA.

SlovakiaTech Fórum-Expo 2024 sa uskutočnilo v košickom Kulturparku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Košického samosprávneho kraja a Mesta Košice.

Organizátori už čoskoro začnú pripravovať ďalší, v poradí už 7. ročník inovačného festivalu SlovakiaTech, ktorý otvorí svoje brány v septembri 2025 v Košiciach.

Informačný servis