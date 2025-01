Diagnózy budúcnosti? AI môže rozpoznať ochorenie ešte pred symptómami

Technológia umelej inteligencie odhalila v CT snímkach ochorenie, ktoré lekári prehliadli.

Keď Will Studholme vošiel v roku 2023 na pohotovosť v nemocnici NHS v Oxforde s podozrením na otravu jedlom, ani vo sne by mu nenapadlo, že o pár hodín odíde s diagnózou osteoporózy. A predsa sa to stalo – vďaka technológii umelej inteligencie (AI), ktorá v jeho CT snímkach odhalila to, čo by si ľudské oko nevšimlo.

Táto revolučná schopnosť AI otvára dvere do novej éry medicíny. Už to nie je len nástroj na rýchlu diagnostiku známych chorôb – stáva sa neúnavným detektívom, ktorý nachádza stopy po ochoreniach, na ktoré by sa lekári možno nikdy nezamerali. Poďme sa pozrieť na to, ako to funguje, aké sú výhody a aké otázky to vyvoláva.

Ako to celé začalo: Náhodné objavy pod drobnohľadom AI

Lekári už dlhé roky občas objavia na snímkach pacienta niečo nečakané – nádor, poškodené tkanivo, príznaky choroby. Avšak AI tento proces povyšuje na úplne novú úroveň. Pomocou algoritmov, ktoré sa učia z tisícok existujúcich CT skenov, dokáže automaticky a systematicky analyzovať dáta. Výsledok? Rýchla identifikácia skorých príznakov chronických ochorení, ako je osteoporóza, srdcové choroby či stukovatenie pečene.

Prípad Willa Studholma je dokonalým príkladom. Pri bežnom CT vyšetrení brucha AI identifikovala deformitu stavca v jeho chrbtici – skorý indikátor osteoporózy. Následná liečba mu pomohla predísť závažnejším komplikáciám.

Prečo je AI taká úspešná?

Nezaujatá analýza: Tradične sa niektoré ochorenia spájajú s určitými skupinami populácie. Napríklad osteoporóza je často vnímaná ako choroba starších, chudých žien. AI však analyzuje údaje bez zaujatosti, čo znamená, že dokáže identifikovať riziko u mladších mužov či ľudí, ktorí na prvý pohľad nespĺňajú bežné rizikové faktory. Využitie existujúcich dát: Lekárske snímky, ktoré sú už dostupné, skrývajú množstvo informácií, ktoré by človek nemal šancu manuálne spracovať. AI tieto dáta efektívne prečesáva, čím maximalizuje ich hodnotu. Rýchlosť a presnosť: Analýza, ktorá by trvala rádiológovi hodiny, je hotová v priebehu pár minút. AI zároveň minimalizuje riziko prehliadnutia drobných anomálií.

Nová éra prevencie: Choroby pod kontrolou ešte pred symptómami

Oportunistický skríning, ako sa tento proces nazýva, má potenciál zachraňovať životy. Choroby, ktoré sa diagnostikujú v skorých štádiách, sú často ľahšie liečiteľné a ich progresia sa dá zastaviť. Okrem osteoporózy sa AI trénuje aj na identifikáciu stukovatenia pečene, cukrovky či straty svalovej hmoty súvisiacej s vekom.

Jedným z priekopníkov tejto technológie je spoločnosť Nanox.AI, ktorá vyvíja algoritmy schopné rozpoznať takéto ochorenia z rutinných CT snímok. V nemocniciach NHS v Oxforde, kde sa táto technológia používa od roku 2018, zaznamenali až šesťnásobný nárast v diagnostike zlomenín stavcov. Tieto zlomeniny sú často prvým signálom osteoporózy, ktorá by inak zostala nediagnostikovaná.

Výzvy, ktoré treba prekonať

Aj keď AI prináša obrovské výhody, jej zavedenie nie je bez problémov. Ide o nasledujúce výzvy:

Zvýšený počet testov: Ak AI označí pacienta ako rizikového, nasledujú ďalšie testy na potvrdenie diagnózy. To môže zvýšiť zaťaženie zdravotného systému. Možné chyby: Ak je AI príliš citlivá, môže viesť k zbytočnému testovaniu, čo spôsobuje stres pacientom a spotrebu zdrojov. Rovnosť v prístupe: Aby bola AI efektívna, musia byť jej algoritmy trénované na dátach zo širokej škály etnických a demografických skupín. Len tak možno zabezpečiť, že technológia bude slúžiť všetkým.

Budúcnosť medicíny: Čo nás čaká?

Podľa odborníkov má AI potenciál zásadne zmeniť zdravotnú starostlivosť. Lekári budú mať v rukách silný nástroj, ktorý im umožní identifikovať rizikové faktory oveľa skôr, ako sa objavia symptómy. To nielenže zlepší kvalitu života pacientov, ale aj zníži dlhodobé náklady na liečbu.

Will Studholme, ktorý videl následky osteoporózy vo svojej rodine, je za túto technológiu nesmierne vďačný. „Mám pocit, že som dostal druhú šancu,“ hovorí. A to je presne to, čo AI prináša – nádej a možnosť konať včas.