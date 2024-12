Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia povedie Ľubor Žatko - FOTO

Najväčšia slovenská IT spoločnosť, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia má nového generálneho riaditeľa.

Od 1. januára 2025 sa vedenia spoločnosti ujme Ľubor Žatko, ktorý nahradí doterajšieho riaditeľa Andreasa Trulsa po takmer piatich rokoch jeho pôsobenia, agentúru SITA o tom informovali z Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia.

Ľubor Žatko má za sebou úspešnú kariéru vo významných spoločnostiach v bankingu a telekomunikáciách. Posledných 16 rokov pôsobil v riadiacich pozíciách v skupine Deutsche Telekom.

„Mojou ambíciou je pokračovať v budovaní konkurencieschopnej spoločnosti, ktorá drží krok s dynamickým svetom informačných technológií,“ cituje tlačová správa Žatka.

Žatko ocenil prácu svojho predchodcu Andreasa Trulsa, ktorý viedol spoločnosť od roku 2020. Truls bude pokračovať vo svojej kariére v rámci skupiny Deutsche Telekom, konkrétne v spoločnosti Open Telekom Cloud.

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (pôv. T-Systems) je popredná IT spoločnosť a súčasť skupiny Deutsche Telekom, jedného z najväčších telekomunikačných poskytovateľov v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie inovatívnych IT riešení a služieb pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach. Jej portfólio zahŕňa cloudové technológie, kybernetickú bezpečnosť, IT infraštruktúru, vývoj softvéru a prevádzku IT systémov. Sídli v Košiciach a zamestnáva 4 000 IT odborníkov, čo ju radí k najväčšiemu IT zamestnávateľovi na Slovensku. V tomto roku sa umiestnila na 2. mieste v prestížnej ankete Najzamestnávateľ v kategórií IT a telekomunikácie.

Ľubor Žatko je absolventom Fakulty informatiky a elektrotechniky STU v Bratislave. Kariéru začal v roku 1997 a viedol tímy zamerané na rozvoj mobilných sietí v strednej a východnej Európe. Má skúsenosti z významných spoločností v oblasti telekomunikácií a bankovníctva, kde zastával vedúce IT a technologické pozície, vrátane Českého Mobilu (dnes Vodafone ČR), First Data CEE Slovakia, Barclaycard UK a Slovak Telekomu. Od roku 2009 pracoval v skupine Deutsche Telekom, konkrétne v spoločnosti Slovak Telekom, kde so svojím tímom navrhoval a realizoval množstvo strategických a transformačných úloh. V roku 2016 sa stal riaditeľom pre rozvoj a výstavbu sietí v Slovak Telekome a T-Mobile Česká republika, kde zodpovedal za zmeny a rozvoj mobilných a pevných sietí. Od roku 2019 pôsobil ako výkonný riaditeľ pre technológie a IT v spoločnosti Magyar Telekom, najväčšom mobilnom operátorovi v Maďarsku. Zároveň zastáva pozíciu člena predstavenstva v Macedónskom Telekome AD.