Slovak Telekom v 3. štvrťroku pokračuje v investíciách do rozširovania sietí

Počas prvých deviatich mesiacov 2024 dosiahla Skupina Slovak Telekom konsolidované výnosy 630,2 milióna eur. Do vyššieho prevádzkového zisku EBITDA oproti minulému roku sa premietli najmä priaznivé ceny energií.

Stabilný partner

Slovak Telekom pokračuje v prioritizovaní vysokej kvality služieb, potvrdzuje rolu stabilného partnera na zvýšenie bázy mobilných služieb na 2,524 milióna zákazníkov a počet širokopásmových prístupov stúpol o viac ako 1 % na 811-tisíc.

K 30. októbru je už 1,199 milióna domácností v pokrytí optickej siete od Telekomu, 5G sieť pokrytie stúplo na 62 % (88 miest a 658 obcí). Vývoj v treťom štvrťroku potvrdzuje pokračujúci trend rastúcej spotreby dát (medziročne o 30%).

Investovanie do sietí

Melinda Szabó, generálna riaditeľka Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic, dodáva k výsledkom: „Naše zameranie do pokračujúcich investícií do sietí spolu s neúnavným akcentovaním zákazníka sa úspešne premietlo do vyššieho pokrytia, nárastu zákazníkov a odrazilo sa aj vo vyšších výnosoch. Uviedli sme množstvo nových služieb a funkcií, ktoré od nás zákazníci očakávajú ako v oblasti bezpečnosti, konektivity i zábavy. Náš program Magenta Moments pokračoval v raste od začiatku roka. Tretí štvrťrok 2024 názorne ukázal, že Telekom je stabilný a spoľahlivý partner ako v čase povodní. A ako zodpovedný korporátny občas pokračujeme v aktivitách v oblasti životného prostredia a pozornosť zákazníkov si získali aj témy eko kupónov či vratných recyklovateľných obalov.“

Dlhodobé masívne investície do budovania optickej siete Slovak Telekomu umožňujú rozširovanie jej dostupnosti naprieč Slovenskom, väčšina prípojok patrí vlastnej výstavbe a ostatné partnerskej spolupráci. K 30.9.2024 pokrýva Slovak Telekom pokrýva 1,199 milióna domácností, od začiatku roka sa počet pokrytých domácnosti zvýšil už o 78-tisíc.

Zvýšila sa aj dostupnosť 5G siete – k 30.9.2024 bola k dispozícii pre 62 % populácie Slovenska. Aktuálne je 5G sieťou pokrytých 88 miest a