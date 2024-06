Zástupcovia stredoškolákov dúfajú, že optimalizácia nespôsobí problémy pre študentov z menších regiónov

Zástupcovia stredoškolákov dúfajú, že avizovaná optimalizácia stredných škôl nespôsobí problémy pre študentstvo z menších regiónov. Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) je toho názoru, že plošné zlučovanie škôl by pre študujúcich z takýchto regiónov mohlo spôsobiť i zhoršenie prístupu ku škole.

Ako ďalej v tlačovom vyhlásení rady uviedol jej predseda ŠRSŠ Viliam Dominik Ďuraš, proces optimalizácie môže priniesť viaceré výhody i nevýhody, ktoré sú závislé od konkrétnych opatrení a ich implementácie.

„Špecializácia škôl môže lepšie vyhovieť individuálnym potrebám a talentom študentov. Zároveň optimalizácia môže zvýšiť prepojenia medzi školami a zamestnávateľmi prostredníctvom stáží a praxe,“ uviedol.

Optimalizačné opatrenia

Dodal ale, že implementácia optimalizačných opatrení sa môže skomplikovať, ak budú rodičia, pedagógovia či študenti rezistentní voči zmenám.

„Špecializácia škôl môže lepšie vyhovieť individuálnym potrebám a talentom študentov. Zároveň optimalizácia môže zvýšiť prepojenia medzi školami a zamestnávateľmi prostredníctvom stáží a praxe," podotkol, a za významný problém označil i dopravu, ktorá je v niektorých regiónoch pre študentov nepriaznivá.

Záujmy dotknutých strán

Predseda ŠRSŠ tiež uviedol, že má potenciál výrazne zlepšiť vzdelávací systém. Zdôraznil však potrebu dôkladne uvážiť všetky aspekty a zmeny zavádzať s ohľadom na potreby a záujmy všetkých dotknutých strán.

„Sme radi, že aj v tomto môžeme spolupracovať s MŠVVaM, a že ministerstvo všetky kroky diskutuje so všetkými relevantnými aktérmi. Návrh z dielne rezortu školstva preto podporujeme,“ uzavrel Ďuraš.

Spoločné manažmenty

Ministerstvo školstva plánuje optimalizáciu siete stredných škôl, avšak bez toho, aby sa školy zatvárali. Na tlačovej besede o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Uviedol tiež, že chcú predstaviť opatrenia, ktoré by zriaďovateľom stredných škôl, ktorými sú najmä vyššie územné celky, umožnili spájať školy do celkov, ktoré budú mať spoločné manažmenty.

Tieto manažmenty by mali byť posilnené, a to aj prostredníctvom takzvaných supervízorov. Školy by sa mohli zjednocovať i z hľadiska vzdelávacích plánov, zároveň by mohli zdieľať odborných zamestnancov. Uľahčiť by sa im tak malo aj nadväzovanie partnerstiev.

„Chceme, aby z toho počtu škôl, ktoré naďalej budú fyzicky v regiónoch, vznikli ucelenejšie väčšie celky, ktoré bude riadiť silnejší, kvalitnejší manažment,“ uviedol Drucker.