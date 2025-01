Vysokoškoláci a doktorandi sa môžu cez SAIA uchádzať o štipendiá v deviatich krajinách, čas už nezostáva veľa

Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu do 30. januára tohto roka uchádzať o štipendiá na letné jazykové a odborné školy v deviatich krajinách Európy. Vyplýva to z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania, ktoré administruje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Ako za ňu informoval Ján Chlup, vo väčšine prípadov sa je možné o štipendiá uchádzať do 30. januára 2025.

V ponuke je mesačná letná škola slovanských štúdií v Česku, letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole v Chorvátsku, dvoj- až štvortýždňové letné jazykové kurzy v Maďarsku či letný kurz poľského jazyka v Poľsku.

Môžu ísť aj na Ukrajinu

Vybrať si môžu aj letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry v Rumunsku, letnú školu a seminár slovinského jazyka v Slovinsku, letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Srbsku i seminár ukrajinského jazyka na Ukrajine.

Letný jazykový kurz nemeckého jazyka môžu slovenskí vysokoškoláci a doktorandi absolvovať aj v Rakúsku, a to v rámci štipendií programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Uzávierka žiadostí je 15. marca 2025.

Ponúk je viac než dvesto

Podrobné informácie o štipendiách, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA v databáze štipendií a grantov. Obsahuje vyše dvesto ponúk do rôznych krajín sveta, o ktoré sa môžu uchádzať slovenskí občania.

Záujemcovia môžu od 7. januára získať podrobnejšie informácie aj osobne alebo telefonicky v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku – v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline. Pre záujemcov o štipendiá pripravuje SAIA 9. januára o 14:00 webinár Štipendiá do krajín Európy a sveta.