Ministerstvo školstva zavádza nový model štipendijnej podpory, zistenia NKÚ vníma ako dôležitý podnet

Rezort školstva vníma zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o štipendiách pre najúspešnejších maturantov ako dôležitý podnet. Pre agentúru SITA to v súvislosti s nedávnymi zisteniami národných kontrolórov uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Ministerstvo poukazuje, že údaje NKÚ potvrdzujú, že štipendium je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie maturantov o ďalšom štúdiu a profesii.
„Aj preto od akademického roka 2025/2026 zavádzame nový model štipendijnej podpory nedostatkových odborov – zvyšujeme počet podporených študentov, upravujeme výšku štipendií a posilňujeme úlohu vysokých škôl pri výbere štipendistov,“ doplnili z rezortu školstva poukazujúc, že aj NKÚ tieto zmeny vo svojej správe pozitívne ocenil.
Zistenia NKÚ
NKÚ na sklonku augusta zverejnil výsledky svojich zistení, ktoré ukázali, že ani štipendiá pre najúspešnejších maturantov zatiaľ dostatočne nemotivujú najlepších maturantov, aby ostali študovať na slovenských vysokých školách. Ministerstvo v roku 2022 zaviedlo štipendijnú schému „Študujem doma, Slovensko ma odmení!“, ktorej cieľom bolo motivovať najlepších maturantov, aby ostali študovať na vysokých školách na Slovensku a neskôr tu aj pracovali.
„V minulom roku bola časť podpory určená priamo na programy, v ktorých chýbajú vyštudovaní odborníci, vrátane učiteľských aprobácií,“ pripomenul NKÚ a dodal, že napriek vyššiemu štipendiu sa napríklad na učiteľstvo informatiky neprihlásil ani jeden z najlepších maturantov, minimálny záujem bol aj pri učiteľských programoch fyziky, chémie a nemeckého jazyka.
Ocenili zmeny v štipendijnej schéme
Podľa NKÚ sa navýšené štipendiá zatiaľ ukázali ako neefektívne aj pri štúdiu farmácie, hospodárskej či aplikovanej informatiky a priemyselnej mechatroniky. Zároveň bol ale zaznamenaný medziročný nárast počtu štipendistov zapísaných na nedostatkové odbory, ako sú všeobecné a zubné lekárstvo.
Podľa NKÚ je, aj vzhľadom na jeho zistenia, dôležité, že prichádzajú zmeny, ktoré majú potenciál motivovať najlepších maturantov ostať študovať na Slovensku. Zároveň ale upozornil, že je potrebné uvedomiť si, že štipendium je iba jedno z mnohých kritérií a je nutné neustále zvyšovať kvalitu vzdelávania, jeho prepojenie s praxou, a tiež služby pre študentov. Kontrolóri tiež ocenili zmeny v štipendijnej schéme.
Ministerstvo sa zaoberá aj odlivom talentov
„Našou prioritou je nielen finančne motivovať najlepších maturantov zostať na Slovensku, ale aj zvýšiť atraktivitu učiteľských a nedostatkových odborov prostredníctvom kvalitnejšieho štúdia a lepšieho prepojenia s praxou. Vysokým školám sme zároveň vyčlenili prostriedky na podporu náboru a udržania študentov v týchto odboroch,“ uviedli z ministerstva.
Doplnili, že sa systematicky zaoberajú aj širšou problematikou odlivu talentov a prijímajú opatrenia, ktoré by mali prispieť k zatraktívneniu štúdia na Slovensku. V tomto smere MŠVVaM SR poukazuje aj na nový zákon o vysokých školách, ktorý spolu s ďalšími školskými zákonmi nedávno schválila vláda, a ktorý je momentálne v parlamente. Zmeny, ktoré by mal priniesť, by mali viesť k väčšiej flexibilite, moderným formám vzdelávania a ku kladeniu dôrazu na praktické skúsenosti.
„Rezort súčasne zavádza podporné programy, ako napríklad „Študujem doma, Slovensko ma odmení!“, ktoré motivujú maturantov zostať študovať doma. Dôležitou súčasťou politiky sú aj investície do infraštruktúry, zvýšenie financovania vysokých škôl, podpora cez talentové a odborové štipendiá, zlepšenie podmienok pre študentov, vrátane duševného zdravia a podnikavosti, ako aj posilňovanie medzinárodného postavenia slovenských univerzít,“ uzavrelo ministerstvo.