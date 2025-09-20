Zástupcovia stredoškolákov podporujú zavedenie elektronickej formy maturitnej skúšky

Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) podporuje a víta zavedenie elektronickej formy maturitnej skúšky, ktorú ohlásilo ministerstvo školstva. Daný krok považujú zástupcovia stredoškolákov za moderný a nevyhnutný, podľa ich názoru mal byť súčasťou školstva už dávno.
Elektronická maturita
„Sme vďační, že sa k takémuto riešeniu pristupuje a oceňujeme otvorenosť ministerstva pre inovatívne zmeny,“ uviedli v súvislosti s piatkovým (19. septembra) vyhlásením ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), že Slovensko je plne pripravené na zvládnutie elektronických maturít už v tomto školskom roku.
Už počas najbližších maturít na jar 2026 si maturanti budú môcť vybrať medzi papierovou a elektronickou formou. Zatiaľ by ale elektronické maturity mali byť len zo slovenského a maďarského jazyka, ostatné predmety sa budú zapájať postupne. Elektronická forma nebude v školskom roku 2025/2026 povinná, bude to pre žiakov len možnosť.
Rovnaké podmienky
ŠRSŠ zdôraznila, že v aktuálnom školskom roku bude elektronická forma maturitnej skúšky realizovaná výlučne na báze dobrovoľnosti. Na margo toho, že zatiaľ sa má týkať len dvoch predmetov, podotkli, že v budúcnosti jednoznačne podporujú jej rozšírenie aj na ďalšie písomné testy z cudzích jazykov alebo matematiky.
„Zároveň však upozorňujeme, že je nevyhnutné myslieť na spravodlivý prístup pre všetkých. Študenti zo sociálne a ekonomicky znevýhodnených regiónov, ktorí nemajú rovnaký prístup k digitálnym technológiám, nesmú byť diskriminovaní. Pri eventuálnej celoplošnej implementácii je preto potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre každého maturanta, bez ohľadu na jeho zázemie,“ upozornili zástupcovia stredoškolského študentstva. Dodali, že plánujú pozorne sledovať priebeh prvého ročníka elektronických maturít.
Rovnako dúfajú, že sa nevyskytnú technické problémy či obmedzenia, ktoré by negatívne ovplyvnili študentov. „Našou prioritou je, aby maturitná skúška prebiehala profesionálne, bez zbytočného stresu spôsobeného technickými stránkami skúšky,“ uzavreli.