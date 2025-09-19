Verejnosť vníma štúdium slovenských vysokoškolákov v zahraničí skôr pozitívne, vyplynulo z prieskumu

V rámci prieskumu respondenti odpovedali aj na otázku, či očakávajú návrat študentov zo zahraničia na Slovensko.
Štúdium slovenských študentov na vysokých školách v zahraničí vníma verejnosť skôr pozitívne. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome júla a augusta tohto roka.

Konkrétne štúdium Slovákov v zahraničí vníma skôr pozitívne 40 percent opýtaných a rozhodne pozitívne ďalších 15 percent. Naopak, skôr negatívne štúdium v zahraničí hodnotí 30 percent respondentov a určite negatívne ďalších 15 percent.

V rámci prieskumu respondenti odpovedali aj na otázku, či očakávajú návrat študentov zo zahraničia na Slovensko. Podľa 45 percent opýtaných sa z nich vráti menšina. Ďalších 25 percent verí tomu, že sa vráti polovica. Podľa 18 percent oslovených osôb sa na Slovensko nevráti nikto. V návrat väčšiny študentov verí podľa prieskumu 11 percent opýtaných a v návrat všetkých dve percentá respondentov.

Na otázky v prieskume odpovedali respondenti vo veku 15 až 79 rokov. Vypracovaný bol kombináciou osobného a online dopytovania.

