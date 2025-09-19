Súkromné školy poslali rodičom falošné faktúry, Drucker ich krok označil za nepoctivý a neférový – VIDEO

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa vymedzil voči vyjadreniam zástupcov súkromného školstva. Na tlačovej besede reagoval na vyjadrenia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) SR, ktorá vo štvrtok 18. septembra opäť ostro kritizovala navrhované zmeny školských zákonov.
Predstavitelia súkromných škôl sú toho názoru, že balíček školských zákonov, ktorý je aktuálne v parlamente, môže zásadným spôsobom ohroziť dostupnosť vzdelávania, slobodu rodičovskej voľby, aj samotnú existenciu súkromných a cirkevných škôl.
Najväčšia reforma za dve desaťročia
Šéf rezortu školstva zdôraznil, že ide o najväčšiu reformu za posledné dve desaťročia, ktorá by mala priniesť viac kvality aj spravodlivosti a šancu pre každé dieťa uspieť. „Plne stojíme za týmito cieľmi,“ prízvukoval minister. Odmietol tiež zužovanie témy na financovanie súkromných a cirkevných škôl.
Súkromné školy sa opäť ostro vymedzili voči navrhovaným zmenám školských zákonov, nevylúčili ani ostrý štrajk - VIDEO
Drucker považuje za nepochopiteľné, ba priam zarážajúce, že ASŠŠZ SR spustila kampaň, v rámci ktorej zasielajú rodičom detí v súkromnom školstve fiktívne faktúry. Druhý protest súkromných škôl totiž sprevádzalo zasielanie fiktívnych faktúr a sprievodných listov s vysvetlením, ktoré mali rodičov upozorniť na konkrétne finančné dopady pripravovanej legislatívy. Faktúry mali neexistujúce číslo účtu a splatnosť 1. septembra 2027, kedy majú zmeny vstúpiť do platnosti.
Rokovania s ministerstvom
„Považujem to za poplašnú správu, sú to vymyslené čísla,“ uviedol minister. Fiktívne faktúry uvádzali v prípade ZŠ sumu zhruba 600 eur, u materských škôl to bolo 700 eur. Podľa Druckera sa takto nesprávajú partneri, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu, ale ľudia, ktorým väčšmi záleží na finančných záujmoch.
Drucker rokoval s cirkevnými školami, navrhované zmeny majú garantovať ich identitu aj stabilné financovanie
Považuje to za nepochopiteľné aj z toho dôvodu, že pred niekoľkými dňami boli zástupcovia súkromného školstva na ministerstve. „Prišli s nejakými požiadavkami na zmeny a úpravy a v drvivej väčšine sme vyhoveli a našli dohodu,“ vravel Drucker. Prezidentka ASŠŠZ SR Eva Ohraďanová vo štvrtok uviedla, že s Druckerom medzičasom opakovane rokovali.
Rokovanie zhodnotila ako pokojné a konštruktívne, prinieslo však závery len v malých témach, no v zásadných otázkach nie. Ako ďalej ozrejmila, dosiahli dva ústupky, ktoré sa týkajú zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa jej slov sú naďalej pripravení rokovať.
Podpora iných partnerov
Iní partneri podľa ministra uvítali nielen obsah zmien, ale aj spôsob, ako sa k nemu dopracovali. „Prečo toto nemôže fungovať s asociáciou súkromných škôl?“ spytoval sa. Dodal, že ho to mrzí, lebo keď spoločne rokujú, vyzerá to, akoby bolo všetko v poriadku, hoci majú iné pohľady na niektoré veci. Opakovane zdôraznil, že vo väčšine návrhov, s ktorými prišli zástupcovia súkromných škôl, našli zhodu.
Drucker reagoval na petíciu proti novej legislatíve, tvrdenia o likvidácii súkromných škôl rázne odmieta
„O to viac ma mrzí, keď vnímam takéto aktivity, lebo sú nekorektné, neférové, nepoctivé a strašia,“ deklaroval. „Očakávam od nich veľmi jasné verejné ospravedlnenie za to, čo robia. Že takýmto manipulatívnym fabulujúcim spôsobom hovoria o zvýšených faktúrach, ktoré ani nesedia. Prečo strašia?“ pýtal sa. Položil aj otázku, či im ide o lepšie vzdelávanie, alebo o ich elitárnosť a peniaze.