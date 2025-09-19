Slovensko je pripravené zvládnuť elektronické maturity už v tomto školskom roku, vyhlásil Drucker – VIDEO

Slovensko je plne pripravené na zvládnutie elektronických maturít už v tomto školskom roku. Na tlačovej besede to deklaroval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Elektronická maturita bude v praxi znamenať, že študenti už nebudú musieť vypisovať papierové maturity, ale vyplnia ich elektronicky.
Dotkne sa to iba dvoch predmetov
Minister v tejto súvislosti pripomenul najväčšiu digitalizáciu na školách, ktorá v súčasnosti prebieha. Podľa jeho slov si už počas najbližších maturít na jar 2026 maturanti budú môcť vybrať medzi papierovou a elektronickou formou. Zatiaľ by ale elektronické maturity mali byť len zo slovenského a maďarského jazyka, ostatné predmety sa budú zapájať postupne.
Medzi výhody Drucker zaradil aj to, že žiaci bezprostredne po teste dostanú predbežné výsledky, rovnako poukázal, že hodnotenie takýchto maturít je presnejšie a rýchlejšie a eliminuje nedostatky manuálneho hodnotenia. Predbežné testovania vykonali na niekoľkých stovkách žiakoch vo všetkých krajoch.
Reakcia študentov bola podľa ministrových slov veľmi dobrá. Sledujú aj skúsenosti zo zahraničia. Elektronická forma ale nebude v školskom roku 2025/2026 povinná, bude to pre žiakov len možnosť.
„Nechceme ísť, ako sa povie, s bubnom na zajace a teraz všetkých donútiť, že všetci naraz,“ zdôraznil. Drucker avizoval aj generálnu skúšku toho testovania, a tiež viaceré overenia.
Žiaci si testovanie najprv vyskúšajú
Najlepšia ponuka platformy na elektronické testovanie, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní, bola technológia, ktorá sa používa vo viac ako stovke krajín, aj pri PISA testoch. Zakontrahovaná je v súčasnosti na päť rokov za 7,5 milióna eur, zahŕňa to licencie, prevádzku aj infraštruktúru. Vychádza to približne na 100-tisíc testov ročne, čo zodpovedá potrebe slovenských stredných škôl.
Táto platforma je pripravená aj na pokusy „pomôcť si“ pri testovaní, a to tak, že akonáhle sa žiak pokúsi dostať mimo testu na internet, vyhodí ho. Prítomný administrátor bude rozhodovať, či žiaka do testu vráti po takomto pokuse. Technológiu by v budúcnosti chceli využiť aj na kriteriálne testovania na základných školách.
Pre žiakov bude pripravené v najbližších mesiacoch skúšobné testovanie, aby si nezáväzne vedeli vyskúšať, či budú chcieť elektronickú maturitu, alebo ostanú pri písomnej. V decembri by tiež malo byť vykonané overenie, či systém znesie nápor žiakov. Vo februári bude generálna skúška, ktoré už bude kopírovať priebeh maturity.
Pripravené sú aj náhradné riešenia
V najbližších dňoch bude na školy smerovať informačný e-mail pre školy, ktorý okrem iného zistí aj predbežný záujem. Školy ho musia vyplniť do 30. septembra. Od 21. októbra do 11. novembra si žiaci budú môcť vyskúšať elektronickú maturitu a rozhodnúť sa, či budú takto chcieť vykonávať maturitnú skúšku v tejto podobe.
Cieľom nie je šetriť, ale zvyšovať kvalitu. Drucker chce hľadať úspory aj cez racionalizáciu siete škôl
Pripravené sú aj riešenia pre prípad, že by technika pri maturitách zlyhala. Školy budú mať pripravené písomné testy aj pre žiakov prihlásených na elektronickú maturitu, a teda ak nebude možné, aby maturitnú skúšku vykonali elektronicky, budú ju robiť písomne. Dostanú na to päťminútový manipulačný priestor, žiak by tak mal maturitu ukončiť len s malým meškaním oproti ostatným.