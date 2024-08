Kamerové systémy ako súčasť modernej školy

Objasnenie krádeží, eliminácia šikanovania medzi žiakmi či nechcené úrazy. To je len niekoľko situácií, pri ktorých kamerový systém v škole môže výrazne pomôcť. Tie sú pre mnohé školy ešte stále neznámou veličinou. Existuje však niekoľko výnimiek. Takou je napríklad aj Language&Partner, najväčšia jazyková škola v Trenčíne.

Zabezpečiť bezpečnosť 2 000 študentov na chodbách, alebo v okolí školy je pre každého riaditeľa veľkým orieškom. „Ak máte nakope toľko študentov je prirodzené, že sa môžu objaviť drobné krádeže, pokusy o šikanovanie či zranenia. Preto sme sa my už pred niekoľkými rokmi rozhodli investovat do kamerového systému. Počet takýchto incidentov sa nám výrazne znížil,“ konštatuje Tatiana Šimuniová, riaditeľka školy Language&Partner.

Foto: Konica Minolta

Na prvýkrát to nevyšlo

V roku 2020 sa trenčianska jazyková škola vydala na cestu za bezpečnosťou a nainštalovala kamerový systém. No táto cesta sa po dvoch rokoch zmenila na detektívku. Zrazu začal vypadávať internet a vyšetrovanie odhalilo nečakaného páchateľa – kamerový systém! Ukázalo sa, že záznamy z kamier putovali až do Číny. To bolo pre školu šokujúce prekvapenie. Rozhodli sa preto pre radikálny krok a vymenili dodávateľa. Zvolili systém Mobotix od Konica Minolta ktorý im zaručuje, že ich záznamy sú v bezpečí.

Rozdiel bol obrovský

Inštalácia nového kamerového systému prebehla rýchlo a najmä žiadnym spôsobom nenarušila výučbu. „Aj napriek prvej zlej skúsenosti škola na kamerový systém nezanevrela. Pomohli sme škole s výberom, našli spôsob ako zafinancovať daný projekt, zabezpečili bezproblémovú inštaláciu tak aby bola dosiahnutá maximálna bezpečnosť pri zachovaní všetkých pravidiel GDPR,“ konštatuje Jaroslav Novoveský, Business Development Manager pre partnersky predaj Mobotix z Konica Minolta Slovakia. „Od prvého momentu sme vedeli, že sme si vybrali o triedu lepší kamerový systém. Záznamy sú bezpečne uložené a nedostane sa k nim žiadna nežiadaná osoba. Pomocou mobilnej aplikácie si viem online pozrieť aktuálny stav v škole, alebo či lektori nemeškajú na výučbu. Dobrá odozva je aj od žiakov a rodičov. Cítia sa tam bezpečne. Dnes, kedy je kamerový systém skôr ešte výnimkou, je to aj otázka prestíže školy kedy študenti či rodičia cítia vyššiu bezpečnosť ak majú zveriť škole svoje dieťa,“ konštatuje Tatiana Šimuniová. Kamery nemôžu snímať študentov v triedach, ale iba na chodbách a v exteriéri školy. Aj to však stačí na výraznú elimináciu nepríjemných situácií. Okrem toho je potrebné aby škola mala pripravený bezpečnostný projekt v súlade GDPR či všetky potrebné označenia.

Foto: Konica Minolta

Šikana či nepodložené obvinenia

Kamerový systém ako ho majú nastavený v jazykovej škole Language&Partner sa osvedčil. “Pred nejakým časom sme riešili incident ohľadom rozbitých okuliarov jedného nášho žiaka. Vďaka kamerovému systému sme na zázname presne videli, čo sa stalo a že išlo o nešťastnú náhodu a nie úmysel nejakého spolužiaka,” konštatuje Tatiana Šimuniová, riaditeľka školy. Kamery v školách dokážu odhaliť krádeže, útoky na učiteľov či podozrenie na šikanovanie. Jazyková škola pôsobí aj ako medzinárodné skúškové centrum pre anglický jazyk. Riaditeľka školy opisuje situáciu: “Dostali sme podnet od zahraničnej študentky o možných prejavoch rasizmu. Pri medzinárodnej skúške vraj s ňou bolo inak zaobchádzané ako s ostatnými. Vhodný uhol kamery dosvedčil, že išlo o úplne štandardný postup skúšajúcich. Sťažnosti, ako bola napríklad táto, tak vieme vďaka kamerovému systému spravodlivo a veľmi rýchlo vyriešiť.“

Foto: Konica Minolta

Kamery s pokročilou videonalytikou

Kamerové systémy dnes dokážu nielen monitorovať nechcené osoby. Dokážu detegovať požiar v danom objekte, nebezpečné situácie či merať teplotu. Samozrejmosťou je možnosť vidieť obraz z kamier online pomocou webového rozhrania či mobilnej aplikácie, výborná kvalita obrazu či účinná ochrana proti hackerským útokom zo strany hardvéru aj softvéru. „Vďaka decentralizovanej architektúre funguje každá kamera samostatne a odpadá tak závislosť na inom zariadení. Otvorenosť pre ostatné systémy vám zaistí, že bude pohodlne fungovať v súlade s vašimi súčasnými systémami,“ konštatuje Jaroslav Novoveský z Konica Minolta Slovakia. Prednosťou je aj prepracovaný systém servisu, nízkej energetickej náročnosti a záruky viac ako 8 rokov. „S kamerami Mobotix sme veľmi spokojní. Na druhýkrát sme si vybrali naozaj dobre. Máme istotu bezpečného uloženia záznamov, dobrej ovládateľnosti, online prístupu. Nový kamerový systém si pochvaľujú lektori ako aj študenti. Na Mobotix sa môžeme spoľahnúť,“ konštatuje Tatiana Šimuniová.

Language&Partner

Najväčšia jazyková škola pre deti, mládež, dospelých a firmy v Trenčianskom kraji. Oficiálne prípravné centrum Cambridge Assessment English a oficiálne skúškové centrum Žilinskej univerzity pre skúšky Cambridge a Britskej rady pre skúšky IELTS. Viac ako 2 000 študentov sa učí 21 moderných tried s knižnicou, priestrannými chodbami s lavičkami na oddych. K dispozícii majú študenti iPady, počítače, X-Box, televízne obrazovky či projektory. Jazyková škola pôsobí aj ako medzinárodné skúškové centrum.

