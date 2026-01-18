Hrozby clami kvôli Grónsku sú neprijateľné. Trumpa kritizujú Macron aj švédsky premiér

France New Caledonia
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: Yoan Valat, Pool Photo via AP
Francúzsky prezidentEmmanuel Macron v sobotu ostro odmietol hrozbu prezidenta USADonalda Trumpa uvaliť clá na európske krajiny, ktoré nesúhlasia s jeho snahou získať dánske územie Grónsko.

„Hrozby ciel sú neprijateľné a v tomto kontexte nemajú miesto,“ uviedol na platforme X vo francúzštine aj angličtine. Dodal, že Európania budú reagovať jednotne a koordinovane a že Európska únia (EÚ) si svoju suverenitu ochráni.

Macron zdôraznil, že v tomto duchu bude rokovať s európskymi partnermi.

Trumpove vyjadrenia odmietol aj švédsky premiérUlf Kristersson, ktorý označil hrozby vysokých ciel za neprípustné. „Nenecháme sa zastrašiť. O otázkach, ktoré sa týkajú Grónska, rozhodujú len Dánsko a Grónsko,“ uviedol vo vyhlásení pre AFP. Dodal, že vždy bude brániť Švédsko aj spojeneckých susedov a že ide o európsku záležitosť.

Švédsko podľa neho vedie intenzívne konzultácie s ďalšími krajinami EÚ, ako aj s Nórskom a Veľkou Britániou, aby našli spoločnú odpoveď na Trumpove hrozby.

Trump v sobotu oznámil na sociálnych sieťach, že Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko a Fínsko budú od 1. februára čeliť 10 percentnému clu na všetok export do USA, ktoré sa od júna môžu zvýšiť až na 25 percent, ak nedôjde k dohode o predaji Grónska Spojeným štátom.

