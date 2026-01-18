Hrozby clami kvôli Grónsku sú neprijateľné. Trumpa kritizujú Macron aj švédsky premiér

Francúzsky prezidentEmmanuel Macron v sobotu ostro odmietol hrozbu prezidenta USADonalda Trumpa uvaliť clá na európske krajiny, ktoré nesúhlasia s jeho snahou získať dánske územie Grónsko.
„Hrozby ciel sú neprijateľné a v tomto kontexte nemajú miesto,“ uviedol na platforme X vo francúzštine aj angličtine. Dodal, že Európania budú reagovať jednotne a koordinovane a že Európska únia (EÚ) si svoju suverenitu ochráni.
Macron zdôraznil, že v tomto duchu bude rokovať s európskymi partnermi.
Nové clá sú ďalším ohrozením transatlantických vzťahov, varujú Trumpa lídri Európskej únie
Trumpove vyjadrenia odmietol aj švédsky premiérUlf Kristersson, ktorý označil hrozby vysokých ciel za neprípustné. „Nenecháme sa zastrašiť. O otázkach, ktoré sa týkajú Grónska, rozhodujú len Dánsko a Grónsko,“ uviedol vo vyhlásení pre AFP. Dodal, že vždy bude brániť Švédsko aj spojeneckých susedov a že ide o európsku záležitosť.
Švédsko podľa neho vedie intenzívne konzultácie s ďalšími krajinami EÚ, ako aj s Nórskom a Veľkou Britániou, aby našli spoločnú odpoveď na Trumpove hrozby.
Trump v sobotu oznámil na sociálnych sieťach, že Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko a Fínsko budú od 1. februára čeliť 10 percentnému clu na všetok export do USA, ktoré sa od júna môžu zvýšiť až na 25 percent, ak nedôjde k dohode o predaji Grónska Spojeným štátom.