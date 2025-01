Dieťa nemusí vynikať v každom predmete, na vysvedčenie s horšími známkami treba podľa psychologičky reagovať pokojne

V piatok 31. januára si žiaci všetkých základných a stredných škôl prevezmú polročné vysvedčenia. Žiaci ho dostanú počas vyučovania, pričom jeho obsah odráža výsledky dosiahnuté za prvú polovicu školského roka 2024/2025. Ak dieťa prinesie vysvedčenie s horšími známkami, treba reagovať pokojne.

Odporúča to psychologička Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Andrea Husárová. Podľa nej je potrebné si uvedomiť, že vzťah s dieťaťom je podstatnejší ako jeho školský prospech. Zároveň pripomenula, že deň odovzdávania vysvedčenia môže byť pre deti a ich rodičov tak časom spokojnosti, ako aj sklamania.

Budovanie zdravého sebavedomia dieťaťa

Psychologička upozornila aj na to, že viaceré deti môžu v posledných týždňoch prežívať záťaž v podobe písomiek a skúšania. „Dieťa veľmi citlivo registruje reakcie rodiča na jeho výsledky, aj keď sa môže tváriť, že ho to nezaujíma. Z pohľadu rodičov je však dôležité uvedomiť si, že hodnota a šťastie dieťaťa nie sú určené len známkami a výsledkami v škole,” dodala psychologička.

Dôležité je podľa nej si uvedomiť aj to, že zdravé sebavedomie dieťaťa je možné budovať aj potvrdením toho, že do života patrí aj neúspech či nesplnené očakávania. Podstatné je podľa nej nestratiť chuť a snažiť sa aj naďalej.

„Mali by sme sa teda vyhnúť porovnávaniu dieťaťa s inými, keďže to môže byť pre dieťa zraňujúce a demotivujúce. Otvorene by sme sa s ním mali rozprávať o tom, čo by v druhom polroku mohlo urobiť inak a ako mu vieme pomôcť a podporiť ho,” vysvetlila Husárová.

Dieťa nemusí byť perfektné v každom predmete

Za podstatné psychologička považuje aj to, aby rodičia prijali skutočnosť, že ich dieťa nemusí byť perfektné v každom predmete. Podotkla, že je prirodzené, že dieťa v niečom vyniká, v niečom je priemerné a niečo mu vôbec nejde. „V tom spočíva originalita, výnimočnosť každého jedinca a vytvára sa priestor na ďalší rozvoj,” zdôraznila Husárová.

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Osama Al-Khaldi doplnil, že v období, keď sa odovzdávajú vysvedčenia, je potrebné aj prevencia.

„Zásahy, ktoré sa týkajú detí a mladistvých sú aj pre skúsených operátorov veľmi citlivé. Žiaľ, už od aj od začiatku tohto roku evidujeme samovraždy neplnoletých osôb. Napriek tomu, že nijako nemusia súvisieť s vysvedčeniami, je z nášho pohľadu dôležité upozorňovať na riziká spojené s týmto obdobím,” uzavrel riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.