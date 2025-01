Termín priznania k dani z nehnuteľnosti sa blíži. Ako ho ovplyvní výpadok katastra?

Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol 5. januára zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia. Toto spôsobilo úplnu nefunkčnosť katastrálnych služieb a ovplyvnilo mnoho oblastí, ako hypotéky či predaj nehnuteľností.

Katastrálne odbory jednotlivých okresných úradov postupne obnovujú svoju činnosť, avšak objem poskytovaných služieb je stále obmedzený. V súvislosti s blížiacim sa termínom povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľnosti nastáva otázka, ako táto situácia ovplyvní evidenciu dane z nehnuteľnosti.

Ilustračný obrázok gettyimages.com

Výpis z katastra nie je povinnou prílohou

„Povinnosťou daňovníka nie je prikladať k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti výpis z katastra. V prípade ak daňovník nemá list vlastníctva, údaje potrebné pre vyplnenie daňového priznania si môže vypísať z kúpnej zmluvy alebo darovacej a podobne,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca magistrátu Bratislavy Peter Bubla.

Ako dodal, ak správcovi dane budú nejaké údaje v priznaní nejasné resp. budú chybné, bude kontaktovať daňovníka na opravu daňového priznania.

„Občanom odporúčame, v prípade ak mali povolený vklad v minulom roku, podať daňové priznanie do konca januára, nakoľko tento termín je daný zo zákona a nie je v našej kompetencii ho meniť, či predlžovať,“ upozornil hovorca hlavného mesta.

Zároveň však doplnil, že v rámci prípadného sankcionovania pre oneskorené podanie daňového priznania, po preverení všetkých skutočností, budú zohľadňovať aj nefunkčnosť katastra. „Pokiaľ ide o overovanie vlastníctva, vieme si skontrolovať tieto údaje, keďže ich máme k dispozícii aj v našom informačnom systéme,“ uzavrel.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú v Bratislave určené na základe katastrálnych území mesta v štyroch pásmach. Osoby staršie ako 65 rokov, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ako aj stavby a nebytové priestory určené na šport majú nárok na daňovú úľavu. Konkrétnu výšku dane určí a vyrubí samospráva.

Ide o miestnu daň, ktorú ukladá samospráva

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musí podať do konca januára každý, kto v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť. „Keďže správcom tejto dane sú obce a mestá, práve samosprávy na základe daňového priznania vyrubia daň,“ priblížil hovorca finančnej správy Daniel Súkup.

Daň z nehnuteľnosti je, na rozdiel napríklad od dane z príjmu, miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane si určí obec všeobecne záväzným nariadením.

V daňovom priznaní sa uvádzajú informácie rozhodujúce pre výpočet dane, ako napríklad rozloha pozemku, počet podlaží a podobne. „Až na základe týchto údajov mesto či obec vyrubí daň. Tú daňovník zaplatí, až keď mu správca dane pošle výmer s uvedením výšky dane,“ dodal Súkup.

Zvyčajne sa tak stane do 15. mája. Daň je následne splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. K daňovému priznaniu nie je potrebné dokladať dokumenty ako list vlastníctva a podobne. Tie by si úrady mali overiť sami v katastri nehnuteľností.