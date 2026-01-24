Na Slovensku máme už 248 budov s certifikátom udržateľnosti, ich výstavba je čoraz populárnejšia

Na Slovensku bolo ku koncu minulého roka 248 budov certifikovaných medzinárodnými certifikátmi udržateľnosti. Väčšina z nich, až 195 budov (78,6 percenta), získala certifikát BREEAM. Okrem toho sa na Slovensku uplatňujú aj ratingové systémy LEED a WELL. Ku koncu decembra malo LEED certifikát 33 budov a certifikát WELL 20 budov, vrátane WELL Health Safety Ratingu. Vyplýva to zo správy Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).
Výstavba udržateľných budov je čoraz populárnejšia
„Aj keď na Slovensku v oblasti udržateľných budov a ich certifikácie v absolútnych číslach mierne zaostávame za okolitými krajinami, zaznamenávame veľmi pozitívny vývoj. Ukazuje to aj 24- percentný medziročný nárast ich počtu za uplynulý rok. Výstavba udržateľných budov a zavádzanie certifikačných štandardov ako sú LEED, BREEAM či WELL, sú čoraz populárnejšie. Stabilný rast zabezpečuje najmä komerčný sektor,“ uviedol podpredseda predstavenstva SKGBC Marek Kremeň.
Prvé medzinárodné certifikáty udržateľnosti boli na Slovensku udelené v roku 2012. „Dnes už máme certifikované administratívne, bytové, logistické aj priemyselné budovy s najvyšším hodnotením ako sú LEED Platinum, BREEAM Outstanding alebo WELL Platinum,“ konštatuje SKGBC. Nemáme však zatiaľ ani jednu medzinárodne certifikovanú budovu zo sektora verejných budov. Tento trend v budúcnosti zmenia budovy nemocníc, ktoré sú aktuálne vo výstavbe.
BREEAM je so 195 certifikovanými budovami najpopulárnejším systémom na Slovensku. Viac ako polovica z nich dosiahla stupeň Very Good a tretina stupeň Excellent. Najvyššiu úroveň Outstanding dosiahlo päť budov. „Certifikát BREEAM získalo vlani 29 budov, ktoré boli certifikované počas svojej prevádzky, a 14 novostavieb, ktoré boli certifikované pred uvedením do užívania,“ približuje SKGBC. Zóna Nové Nivy ešte v roku 2020 zatiaľ ako jediná získala certifikát BREEAM Communities.
Vrástol počet logistických a priemyselných budov
Certifikát LEED má na Slovensku 33 certifikovaných budov. Viac ako polovica z nich získala hodnotenie v stupni Gold, približne štvrtina stupeň Silver a štyri budovy získali stupeň Platinum. Jedna budova má aj certifikát Leed Zero Carbon. Celková podlahová plocha budov certifikovaných podľa systému LEED predstavuje takmer 740-tisíc metrov štvorcových. Certifikované sú primárne budovy, pri ktorých nie je známy nájomca (Core and Shell). Práve v tejto skupine sa nachádza 19 administratívnych budov.
Na Slovensku je 20 budov hodnotených podľa schém certifikačného systému WELL a všetky sa nachádzajú v hlavnom meste. Za rok pribudli dve budovy, ktoré získali hodnotenie Platinum. „V roku 2024 to bolo celé portfólio kancelárií jedného z najväčších developerov na Slovensku, ktoré získali WELL Health-Safety Rating,“ dodáva SKGBC. Celková podlahová plocha budov certifikovaných podľa WELL (vrátane WELL Health-Safety Ratingu) predstavuje takmer 380-tisíc metrov štvorcových.
Vlani na Slovensku medziročne najviac vzrástol počet certifikovaných logistických a priemyselných budov. Logistické a priemyselné budovy tvorili ku koncu decembra viac ako 56 percent všetkých budov s certifikátom udržateľnosti. Druhú najväčšiu skupinu tvorili administratívne budovy, ktoré sa podieľali 32 percentami na celkovom počte budov. Podiel maloobchodného sektora poskočil o tretinu a blíži sa k 10 percentám.
„Okrem toho evidujeme na Slovensku aj certifikáciu pre dve rezidenčné budovy, jedno plánovanie developerskej činnosti v mierke územia a jeden hotel s certifikátom za udržateľnosť,“ dopĺňa SKGBC. Ku koncu roka 2025 na Slovensku evidovali 141 budov, ktoré bodli certifikované počas prevádzky (56,9 %) a 107 novostavieb certifikovaných pred uvedením do užívania. Najviac certifikovaných budov je v Bratislavskom kraji (133), nasledujú Trnavský kraj (37) a Žilinský kraj (24).