Slovensko získalo miesto v prestížnom európskom projekte Kompaktné mestá

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (ÚUPV) SR sa stal partnerom celoeurópskeho projektu s názvom Kompaktné mestá. Hovorkyňa ÚUPV Simona Parížeková informovala, že organizácia EK – Európska urbánna iniciatíva (EUI) ho vybrala spomedzi silnej európskej konkurencie. Slovensko tak získalo zastúpenie v projekte, ktorý spája 31 členov rôznych národných, regionálnych a samosprávnych úrovní vrátane európskych inštitúcií a organizácií.
Efektívna udržateľná výstavba
Cieľom partnerstva je podpora efektívnej a udržateľnej urbanistickej výstavby ako reakcie na rozšírený problém neefektívneho rozrastania sa miest v Európe. „Slovensko tak bude na celoeurópskej úrovni formovať legislatívu pre nasledujúce rozpočtové obdobie Európskej únie (EÚ) a participovať na riešeniach mestského rozvoja vychádzajúcich z Urbánnej agendy pre EÚ,“ uviedla hovorkyňa ÚUPV.
Tematické partnerstvo Kompaktné mestá reaguje na problém neefektívneho rozrastania sa miest v Európe a zameriava sa na podporu hustejšej, efektívnej a udržateľnej mestskej výstavby. „Tému udržateľnej urbanistickej výstavby považuje ÚUPV od svojho založenia za kľúčovú a venuje sa jej aj v strategickom dokumente Architektonická politika Slovenska. Táto téma je tiež predmetom zákona o územnom plánovaní a súvisiacich vyhlášok, a je ukotvená aj v základných cieľoch úradu,“ dodala hovorkyňa.
Projekt Kompaktné mestá
Práve to bolo podľa nej dôvodom podania prihlášky do projektu Kompaktné mestá, ktorý zastrešuje európsky program pre podporu mestského rozvoja EUI. EUI je medzinárodným think-tankom, ktorý pomáha samosprávam a regiónom v zdieľaní dobrej praxe, v podpore kapacít inštitúcií a vo formovaní európskej legislatívy. Prihlášku ÚUPV schválila Európska komisia ešte koncom minulého roka. Prvé stretnutie všetkých partnerov projektu sa uskutoční o týždeň.
„Veľmi nás teší rozhodnutie autorít Európskej komisie zapojiť úrad do projektu Kompaktné mestá ako jedinú slovenskú inštitúciu. Je to zároveň aj významné ocenenie našej práce, či už na strategickom dokumente Architektonická politika Slovenska, na územnoplánovacej legislatíve, alebo na digitalizácii procesov územného plánovania a výstavby,“ skonštatoval predseda ÚUPV Milan Valašík.
„Cieľom projektu Kompaktné mestá je podpora spoločného celoeurópskeho prístupu v oblasti kompaktného a udržateľného rozvoja miest naprieč Európou. Náš úrad bude spolu s ďalšími 30 vybranými partnermi projektu zdieľať vedomosti, skúsenosti a posilňovať spoluprácu rôznych sektorov a úrovní riadenia, aby podporil implementáciu modelu kompaktných miest,“ dodáva podpredseda ÚUPV Ivan Zizič.
„Práve tím podpredsedu úradu Ivana Ziziča tvoril Architektonickú politiku Slovenska ako národný rámec pre efektívnu a udržateľnú urbanistickú výstavbu v našej krajine,“ spresnila hovorkyňa. Ako dodala, teraz sa budú venovať aj agende kompaktných miest, a to spolu s tímom Martina Horňáka, generálneho riaditeľa sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií ÚUPV.
Ucelené územné plánovanie
Vízia kompaktného mesta je riešením problému neefektívneho rozrastania miest naprieč celou Európou. Hlavnými črtami tohto problému sú nízka hustota zástavby, závislosť od automobilovej dopravy či fragmentované využívanie územia. Neefektívne rozrastanie miest tiež znamená environmentálnu záťaž, a zároveň generuje aj vyššie ekonomické a sociálne náklady na správu miest.
Urbánna agenda pre EÚ podporuje zavádzanie modelu kompaktného mesta, ktorý možno dosiahnuť uplatňovaním troch prístupov uceleného územného plánovania. Prvým je obmedzovanie zástavby na nezastavaných zelených plochách (tzv. kontainment), druhým je efektívnejšie využívanie existujúceho mestského územia (tzv. zahusťovanie) a tretím obnova nedostatočne využívaných priestorov (tzv. regenerácia).
Projekt Kompaktné mestá bude slúžiť na podporu implementácie modelu kompaktných miest. Prvé stretnutie partnerov projektu sa uskutoční už koncom januára. „Pre náš úrad bude téma kompaktných miest jednou z ťažiskových tém v roku 2026,“ uzavrela hovorkyňa ÚUPV.