Kúpili alebo predali ste nehnuteľnosť? Nezabudnite podať daňové priznanie

Ak ste minulý rok kúpili alebo predali nehnuteľnosť, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára. Táto povinnosť vzniká 1. januára po roku, v ktorom vlastník nehnuteľnosť nadobudne a zaniká 31. decembra roku, v ktorom vlastníctvo zanikne. Výnimkou je, ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením.
V tomto prípade musíte podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá sa počíta od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť dedením 8. augusta, povinnosť podať daňové priznanie ste mali do 30 dní od 1. septembra.
Nepodáva sa každý rok automaticky
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každý rok automaticky. „Povinnosť ho podať vzniká len v prípade, že pri nehnuteľnosti nastala nejaká zmena – napríklad zmena vlastníctva pri kúpe alebo predaji, alebo zmena účelu jej využívania,“ uvádza portál Finančný kompas.
Keďže ide o miestnu daň, jej správcom je mesto alebo obec. „Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Dôležitý je pre Vás deň, kedy kataster rozhodol o povolení vkladu a nie dátum podpisu zmluvy, či doručenia zásielky z katastra,“ upozorňuje tajomník Realitnej únie SRMojmír Plavec.
Sadzbu dane z nehnuteľností určuje obec alebo mesto všeobecne záväzným nariadením. Konečná suma vznikne súčinom výmeru podlahovej plochy nehnuteľnosti a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa pritom nezapočítava balkón a lodžia, naopak, pivnica sa do tejto plochy započítava.
Zákon rozlišuje tri druhy dane z nehnuteľností:
- Daň zo stavieb (rodinné domy, chaty, garáže, hospodárske stavby a drobné stavby)
- Daň z bytov a nebytových priestorov (byty v bytových domoch alebo garážové státia)
- Daň z pozemkov (záhrady, dvory, stavebné parcely, orná pôda, lúky, vinice, lesy)
Daň zaplatíte až po vyrubení správcom
Daň z nehnuteľnosti, narozdiel od dane z príjmu, neplatíte spolu s podaním daňového priznania, ale až po jej vyrubení správcom. Daňový výmer vám príde poštou a splatnosť je 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Niektoré samosprávy umožňujú uhradiť daň vo viacerých splátkach.
Ak nehnuteľnosť vlastnia dve alebo viac osôb, daňové priznanie podá každá z nich samostatne za seba, prípadne sa spoluvlastníci môžu dohodnúť, že priznanie podá jeden z nich za celú nehnuteľnosť. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie môže podať jeden z nich.
V prípade, že nepodáte daňové priznanie v stanovenej lehote, správca dane vám uloží pokutu od 5 až do 3-tisíc eur. Ako ho nepodáte ani po ďalšej výzve, sadzba pokuty sa zvýši na 10 až 6-tisíc eur. Daňové priznanie k nehnuteľnosti je možné podať elektronicky, prípadne osobne či poštou na predpísanom tlačive.