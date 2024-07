Na legendárnom Trhovisku Miletičova plánujú veľké zmeny

Trhovisko Miletičova v Bratislave by mohlo v budúcnosti dostať novú tvár. Starosta Ružinova Martin Chren v rozhovore pre agentúru SITA prezradil, ako by mohlo toto ikonické miesto vyzerať o niekoľko rokov. „Ružinov sa stará o Trhovisko Miletičova a ono potrebuje naozaj veľkú zmenu,“ poznamenal.

Podľa Chrena potrebuje trhovisko zrekonštruovať od základov. „Je potrebné vymeniť siete, lebo tam napríklad vôbec nie sú rozvody vody a kvetinári si nosia vodu v bandaskách,“ vysvetlil s tým, že potrebné je opraviť tiež elektrinu, kanalizáciu a doplniť dlažbu.

Trhovisko ako lákadlo pre turistov

„Mala by to byť vlastne Miletička taká ako dnes, ale krajšia,“ spresnil svoju víziu. Podľa neho by trhovisko v budúcnosti mohlo byť miestom, kam budú chodiť návštevníci 24 hodín denne, nie iba v piatok a cez víkend. „Ľudia z okolitých kancelárií by sa tam mohli chodiť najesť a turisti na prehliadku,“ priblížil starosta.

Trhovisko by sa tak podľa Chrena mohlo stať krajším a príťažlivejším miestom, ktoré by denne navštevovali obyvatelia Bratislavy, ale aj zahraniční turisti. „Opravili by sme tam povrchy, urobili peknú dlažbu a postavili nové stánky,“ prezradil svoje plány.

Investícia v hodnote 7 miliónov eur

Hlavným problémom je však cena takejto rekonštrukcie, ktorá by podľa neho dosiahla približne 7 miliónov eur. Starosta má však riešenie. „Viem si predstaviť vyriešiť tú investíciu s pomocou súkromného investora, ktorý si tam postaví podzemnú garáž a bude z nej profitovať,“ spresnil Chren.

Podľa starostu by tak Bratislavčania získali parkovacie kapacity v centre, ktoré by v podzemí nikomu nevadili a zároveň by mali vynovenú Miletičku. „Navyše by to bola poistka, že tam už nikto nepostaví žiaden panelák, keďže podzemná garáž by už nijakú veľkú stavbu neuniesla,“ uzavrel starosta.