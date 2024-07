Výstavbu pri Mlynských nivách starosta víta, v iných lokalitách by ju však nedovolil

Bratislavský Ružinov je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich mestských častí na Slovensku. Okrem množstva projektov, ktoré tu pribudli v posledných rokoch, je v pláne výstavba celých mestských štvrtí, ktoré sa majú stať domovom tisícov obyvteľov. Starosta Ružinova Martin Chren túto výstavbu víta.

„V Ružinove máme rozvojové územia, kde sa výstavbe vôbec nebránime. To sú napríklad Mlynské nivy alebo Pálenisko. To je rozvojové územie, kde ešte musíme dokončiť územné plány, avšak tam by tá výstavba v budúcnosti mala smerovať,“ uviedol starosta v rozhovore pre agentúru SITA.

Martin Chren počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

V niektorých lokalitách by s výstavbou nesúhlasili

Naopak, v lokalitách Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň, Prievoz či Trnávka by s ďalšou výstavbou nesúhlasil. „My sme radi tomu, aké sú tieto sídliská teraz a nechceme tam zahusťovanie,“ vysvetlil Chren. Naproti tomu však víta prípravu urbanistickej štúdie v zóne Mlynské nivy.

„To je vlastne celá zóna od Košičskej po Bajkalskú a od Bajkalskej po Hraničnú, kde sú hlavne brownfieldy a pomerne neviazaná výstavba vysokých budov bez toho, aby sa akokoľvek riešila doprava a občianska vybavenosť,“ spresnil s tým, že urbanistická štúdia presne definuje, ako má budúca zástavba vyzerať.

Bloková zástavba vrátane občianskej vybavenosti

V lokalite Mlynské nivy by mala vyrásť bloková zástavba približne osempodlažných budov so zelenými vnútroblokmi a podzemnými garážami. „Zároveň je tam presne vypočítané, že keď tu ideme zastavať takéto obrovské územie, potrebujeme postaviť napríklad 15 škôlok, dve školy, električkovú trať či športoviská,“ doplnil Chren.

Podľa starostu je výhodou, že v tomto prípade je presne stanovené, čo musí v danom území pribudnúť a koľko to bude stáť. „Developerom hovoríme, že zmeníme vám územný plán, ale pod podmienkou, že postavíte občiansku vybavenosť alebo na ňu prispejete finančne,“ vysvetlil.

Urbanistická štúdia zóny Mlynské Nivy MIB

Za každý meter štvorcový zaplatia 130 eur

Za každý m2 územného plánu, ktorý sa zmení v prospech bytov, musí developer zaplatiť 130 eur. Tak to schválilo mestské zastupiteľtstvo Bratislavy. „Je to prvýkrát v histórii, čo sa ide meniť územný plán v prospech developera a nedostane za to niekto peniaze do vrecka, ale financie pôjdu do mestského rozpočtu na konkrétne projekty,“ dodal.

Chren víta tiež víziu vybudovania električkovej trate až do Vrakune, ktorá z Mlynských nív urobí širšie centrum mesta. „Pre drvivú väčšinu ľudí, ktorí tam budú bývať, tak nebude mať zmysel vlastniť auto, pretože všetko budú mať v pešej dostupnosti alebo dve zastávky električkou,“ myslí si starosta.

„Nemyslím si, že by takáto výstavba Ružinovu ublížila. Naopak, urobí to z nás kvalitné a moderné mesto, presne také ako by malo byť. A budeme si hovoriť – škoda, že sa aj v minulosti všade indne nepostupovalo takýmto spôsobom,“ uzavrel Chren.