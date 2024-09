Zlacňovanie hypoték podľa odborníčky výrazne nezmení dostupnosť úverov, realitný trh je však stále mierne na strane kupujúceho

Opatrné zlacňovanie hypoték sa začalo. Niektoré banky išli s úrokmi nadol už opakovane. Zmeny v sadzbách sa týkajú viacerých fixácií, no sú skôr kozmetické a pohybujú sa na úrovni niekoľkých desiatok percentuálneho bodu.

Ako ďalej uviedla majiteľka realitnej kancelárie Karin & Partners Karin Zápalová, nemožno vylúčiť, že sadzby v blízkom čase upravia aj ďalšie banky.

Dostupnosť úverov to však podľa nej výrazne nezmení. S miernym poklesom sa totiž nemenia úverové limity, väčšina ľudí na vyššie úvery teda stále nesiahne. Na trhu realít sa súčasne pozoruje stabilizácia cien nehnuteľností.

Trh je na strane kupujúceho

Trh je podľa odborníčky stále mierne na strane kupujúceho, záujemcom o predaj nehnuteľností sa oplatí konať teraz, skôr než ceny začnú klesať.

„Štatisticky sa nehnuteľnosť predá v priemere po ôsmej až jedenástej obhliadke. Kupujúci si majú z čoho vyberať, je väčšia ponuka ako dopyt,“ hovorí Zápalová.

Podľa nej o záujme rozhoduje lokalita, stav nehnuteľnosti, počet obyvateľov v bytovom dome, poschodie, výťah, typ konštrukcie, či balkón. Zaváži aj dispozičné riešenie bytu, orientácia na svetové strany, parkovanie, občianska vybavenosť a dostupnosť MHD.

Nehnuteľnosti dosiahli cenové dno

Štatisticky sa podľa Zápalovej do jedného mesiaca od zverejnenia predajú menšie jedno- či dvojizbové byty a rodinné domy do 300-tisíc eur v blízkosti do 20 minút od Bratislavy.

„Naopak, ťažšie sa míňajú staré nehnuteľnosti zapratané vecami,“ uvádza Zápalová. Ceny nehnuteľnosti dosiahli podľa nej cenové dno.

„Aktuálne sú ceny stabilizované, banky sprístupnili hypotéky pre viac klientov,“ dodáva Zápalová.