Aká vaňa vám poskytne najlepšiu relaxáciu?

Vaňa je najčastejšie spájaná s relaxáciou. Ako vybrať vaňu, ktorá splní vaše priania? Začnite tým, že si úprimne odpoviete na niekoľko otázok.

Vyberajte vaňu starostlivo

Ponechajme teraz bokom samotný design vane a sústreďme sa na parametre, ktoré urobia kúpeľ pohodlnejším. V prvom rade treba zvážiť, akým spôsobom vo vani budete relaxovať. Je určená na osobnú relaxáciu, romantické večery vo dvojici alebo len príležitostné spočinutie, pretože je vaňa do kúpeľne určená najmä na očistu detí? Akonáhle volíte osobnú starostlivosť, potom je potrebné sústrediť sa na osobné preferencie a pohodlie.

Paradoxom totiž môže byť, že väčšia vaňa neznamená väčšie pohodlie. Napríklad osoby menšieho vzrastu namiesto spokojného spočinutia zachádzajú pod hladinu a o relaxácii nemôže byť ani reč. Dôvodom je, že nedosiahnu na druhú stranu vane. Rovnako veľká vaňa môže naraziť na limity zásobníka teplej vody a vy ju jednoducho nenapustíte plnú tak, ako potrebujete. Pokiaľ sa bojíte úrazu, rozhodne zvážte vaňu s protišmykovou úpravou.

Foto: SANITINO

Krásne aj pohodlné línie

Dôvodom, prečo je na trhu toľko variantov vaní je, že vaňa do kúpeľne by mala naplniť vaše osobné očakávania z hľadiska starostlivosti o vaše telo, ale aj psychiku. Prvou z tém, ktoré treba pri výbere vane riešiť, je jej tvar a rozmery. Preferujete oblé alebo hranaté línie? V akom uhle by mala byť sklopená kratšia strana? A má byť sklopená len jedna alebo obe? Kde bude umiestnený odtok? V strede vane alebo na jednom z okrajov? Je vaňa určená na obloženie alebo preferujete čelný panel? Alternatívou môžu byť aj voľne stojace vane určené na inštaláciu k stene alebo do priestoru. Podstatným parametrom je aj zložitosť údržby. Väčšina moderných výrobkov je ošetrená špeciálnymi vrstvami, ktoré údržbu významne uľahčujú a zároveň sťažujú usadzovanie nečistôt a množenie nežiaducich mikroorganizmov.

Menej tradičné poňatie

Dobré je si uvedomiť, že pri troche plánovania sa vaňa obvykle zmestí aj do malej kúpeľne. Len treba siahnuť k menej tradičným riešeniam. Vyberajte z ponuky atypických kúskov. Najčastejšie sa jedná o vane skosené k jednej strane. Ich funkčnosť to nijako nenarúša, a naopak do miestnosti prináša aj vizuálne spestrenie. Samostatnou kapitolou sú masážne vane, ktoré pomocou hydromasážneho systému pracujú na uvoľnení hlbších štruktúr nášho tela a následne aj psychiky. K dispozícii sú aj vane, ktoré majú integrované LED osvetlenie.

Foto: SANITINO

Rozšírte svoje možnosti relaxácie

Zážitok môžete zintenzívniť množstvom ďalších príslušenstiev. Vizuálnu aj praktickú stránku rozšírite výberom vhodnej vaňovej batérie. Tú by ste mali vyberať zároveň s vaňou. Esteticky zaujímavé sú batérie na okraj vane, odľahčene pôsobia podomietkové inštalácie, bezpečie dodá termostatická batéria. Ak ste zástancom dlhého kúpeľa, kúpte si aj poličku cez vaňu, kam umiestnite knihu, občerstvenie alebo napríklad sviečku. Intenzívneho ošetrenia dosiahnete pridaním éterických olejov či kúpeľových solí do vody. Je teda jasné, že vaňa do kúpeľne je niečo viac než len prostriedok, ako zmyť nečistoty daného dňa.

