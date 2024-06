Priemyselná produkcia na Slovensku v apríli medziročne vzrástla o viac ako šesť percent, začala ťažiť z obnovy nemeckej ekonomiky

Priemyselná produkcia na Slovensku v apríli medziročne vzrástla o 6,3 %. Po marcovom prepade sa tak priemysel vrátil k rastu, ktorý podľa údajov Štatistického úradu SR pretrvával od augusta 2023.

Pozitívne príspevky

Zo všetkých sledovaných odvetví bolo možné pozorovať pozitívny príspevok najmä z odvetvia výroby dopravných prostriedkov, ktoré medziročne rástlo o takmer 16 %, ale aj z odvetvia dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, kde bol medziročný nárast produkcie o tretinu.

„Zmeny energetického mixu Slovenska sa ukazujú aj v týchto číslach. Spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne tlačí produkciu elektriny nahor, zatiaľ čo obmedzovanie ťažby uhlia poslalo do medziročného poklesu odvetvie ťažby a dobývania,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Obnova nemeckej a európskej ekonomiky

Ako pokračoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, postupná obnova nemeckej a európskej ekonomiky po útlme zo začiatku roka sa začína pozitívne prejavovať aj u nás. Potvrdil to aj vývoj zahraničného obchodu, keď rovnako zvyšujúci sa export automobilov dostal opäť do medziročného rastu.

„Vývoj v ťažbe a dobývaní je ovplyvnený zatvorením baní a negatívne ovplyvňuje celkový priemyselný rast, ktorý by do istej miery ešte mal pretrvávať. Kľúčová výroba automobilov, by však mala podľa nášho názoru vykryť jeho pokles a postupne by sme mohli vidieť aj obnovu v sektore spracovania kovov,“ konštatuje Boháček.

Očakávania priemyselníkov sa zlepšujú

Slovenský priemysel zaznamenáva posledné mesiace podľa Horňáka výraznejšie kolísanie, čo naznačuje, že situácia hľadá svoju krehkú rovnováhu. Pozitívnou správou podľa neho je, že sa očakávania slovenských priemyselníkov postupne zlepšujú.

Čoraz väčší podiel firiem očakáva pozitívny vývoj ich produkcie, zlepšuje sa aj úroveň objednávok. Na druhú stranu, firmy stále hovoria o tom, že vo svojej produkčnej kapacite majú rezervy pre slabší dopyt.

Aká bude druhá polovica roka?

Máj by mohol po dvoch rozkolísaných mesiacoch priniesť podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka normalizáciu produkcie na úrovniach zodpovedajúcich aktuálnemu dopytu. V druhej polovici roka by priemysel mohol podľa neho ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu.

„Predpokladáme však, že jeho rast bude stále relatívne tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu a ostane pod dlhodobým priemerom,“ dodal Koršňák.