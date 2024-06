Rada slovenských exportérov očakáva od zvolených europoslancov podporu pre slovenské podniky a priemysel

Rada slovenských exportérov (RSE) očakáva od zvolených europoslancov podporu pre slovenské podniky a priemysel.

Ako ďalej uviedla, vníma dlhodobý nedostatok adekvátneho prepojenia a komunikácie medzi zvolenými zástupcami Slovenska v Európskom parlamente a slovenským podnikateľským sektorom. Najviac sa to podľa nej prejavuje počas ekonomických kríz.

Viac komunikácie a aktivity

„Rada je pripravená na spoluprácu v témach relevantných pre podporu exportu, ktoré sa realizujú na úrovni Európskej únie. Za ostatné roky, kedy sme aktívne komunikovali so slovenským podnikateľským sektorom a zástupcami priemyslu, mi bolo neraz zdôraznené, že naši podnikatelia by uvítali viac komunikácie a viac aktivity v prospech našej ekonomiky. Pomohli by častejšie návštevy vo firmách, ako aj proaktívnejší prístup k pochopeniu pozície a potrieb slovenskej ekonomiky v európskom a globálnom meradle,“ uviedol predseda RSE Lukáš Parízek.

Exportéri zažívajú podľa neho od koronakrízy veľmi náročné obdobie a musia sa neustále prispôsobovať novým podmienkam, obmedzeniam a geopolitickej realite. Niektoré slovenské podniky dokonca museli obmedziť svoju výrobu a bojujú o prežitie.

Opatrenia z Bruselu

Nad rámec týchto problémov a ťažkostí sú pritom neraz nútení implementovať politiky a opatrenia, ktoré prichádzajú z Bruselu a o ktorých sa dozvedajú až následne.

„Považujeme za dôležité, aby sme legislatívne návrhy a pripravované opatrenia komunikovali slovenským podnikateľom včas, aby sa ich výsledok dokázal nielen ovplyvniť, ale aby sa naše firmy dokázali na tieto zmeny v predstihu pripraviť,“ zdôraznil Parízek.