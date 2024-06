Únia by mala posilniť výrobné kapacity kľúčových čistých technológií, zabezpečí tak prijatie aktu o neutrálnom priemysle

Európska únia (EÚ) by mala výrazne posilniť svoje výrobné kapacity kľúčových čistých technológií. Zabezpečiť to má konečné prijatie aktu o emisne neutrálnom priemysle.

Vytvorením jednotného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre toto odvetvie sa podľa Európskej komisie zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť priemyselnej základne únie a podporí tvorba kvalitných pracovných miest a kvalifikovaná pracovná sila.

„Aktom o emisne neutrálnom priemysle má EÚ teraz regulačné prostredie, ktoré nám umožňuje rýchlo rozšíriť výrobu čistých technológií. Týmto aktom sa vytvárajú najlepšie podmienky pre tie odvetvia, ktoré sú pre nás kľúčové na dosiahnutie nulovej bilancie emisií do roku 2050. Dopyt v Európe a na celom svete rastie a v súčasnosti sme pripravení uspokojiť ho európskou ponukou,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie

Posilnením domácej výroby emisne neutrálnych technológií v únii sa aktom o emisne neutrálnom priemysle zníži riziko, že nahradíme závislosť od fosílnych palív technologickou závislosťou od vonkajších aktérov. Prispeje to k tomu, aby bol energetický systém čistejší a bezpečnejší, pričom cenovo dostupné a domáce čisté zdroje energie nahradia nestály dovoz fosílnych palív.

Vytvorenie strategických projektov

Novým nariadením sa zlepšia podmienky pre investície do emisne neutrálnych technológií, a to zjednodušením a urýchlením povoľovacích postupov, znížením administratívnej záťaže a uľahčením prístupu na trhy.

Členské štáty budú môcť podporiť napríklad solárnu fotovoltiku, veternú energiu, tepelné čerpadlá, jadrové či vodíkové technológie vytvorením „strategických projektov“, ktoré by mali prospech z prioritného postavenia na vnútroštátnej úrovni, kratších lehôt na udeľovanie povolení a zjednodušených postupov.

Akt zahŕňa aj opatrenia na investície do vzdelávania, odbornej prípravy a inovácií so zriadením akadémií emisne neutrálneho priemyslu s cieľom vyškoliť do troch rokov 100-tisíc pracovníkov a podporiť vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií.