Priemysel vníma zvýšenie DPH ako pragmatický krok, nesie so sebou však veľké riziko

Slovenský priemysel vníma zvyšujúci sa deficit vo verejných financiách a potrebu riešenia tejto situácie. Z predstavených konsolidačných opatrení hodnotí zvýšenie DPH na 23 % ako pragmatický krok smerujúci k stabilizácii verejných financií.

„Je to opatrenie, ktoré pomôže znížiť súčasný deficit verejných financií. Dokonca navýšenie DPH na 24 % by podľa nás predstavovalo jednoduchšie riešenie v porovnaní so zavádzaním nových konsolidačných nástrojov,“ uviedol v reakcii na predstavené konsolidačné opatrenia generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Odchod talentov do zahraničia

Na druhej strane ale zástupcovia slovenského priemyslu upozorňujú, že zvýšenie odvodov pre vysoko príjmové skupiny zamestnancov síce prinesie viac peňazí do rozpočtu, ale nesie so sebou aj veľké riziko, ktoré sa volá odchod talentov do zahraničia.

„Ak budeme týchto zamestnancov stále viac zdaňovať, môže to viesť k tomu, že si začnú hľadať lepšie podmienky v zahraničí. Navyše, aj keď budú platiť vyššie odvody, dôchodok sa im nezvýši. To znamená, že za vyššie odvody nedostanú žiadnu pridanú hodnotu. Toto riziko odlivu talentov je vážne a môže oslabiť našu schopnosť udržať kľúčových odborníkov na Slovensku,“ zhodnotil ďalej Lasz.

Nedatívny vplyv na konkurencieschopnosť

Čo sa týka dane z finančných transakcií, asociácia ju považuje za komplikovaný spôsob zdanenia, ktorý bude vyžadovať investície do úprav bankových systémov. Ide podľa nej o dodatočné zdanenie právnických osôb, ktoré už čelia zvýšeniu dane z príjmov o 1 %.

„Toto opatrenie tak ďalej zvyšuje ich daňové zaťaženie, čo môže mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť Slovenska,“ myslí si Lasz. Zároveň upozornil, že zahraniční investori pri svojich rozhodnutiach zohľadňujú všetky náklady, a zavedenie ďalšej dane môže spôsobiť, že prehodnotia svoje plány investovať u nás a presunú svoje investície do krajín s priaznivejšími podmienkami.