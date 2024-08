Slovenský zahraničný obchod klesá, analytici prezradili kedy očakávajú jeho oživenie

Vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júni 9,1 mld. eur pri medziročnom poklese o 6,6 %. Napriek tomu zaznamenal podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR druhú najvyššiu tohtoročnú hodnotu. Medziročný pokles zaznamenal slovenský vývoz už štvrtýkrát v tomto roku.

Dovoz tovaru sa znížil o 6,1 % na 8,4 mld. eur. Medziročne nižšiu hodnotu vykázal dovoz piatykrát v tomto roku. Výrazné zníženie exportu ovplyvnil najmä pokles vývozu automobilov, import zasa klesol pre nižšiu hodnotu dovezených automobilových súčiastok.

Obchodná bilancia

Obchodná bilancia pokračovala s prebytkom, v júni v objeme 647,4 mil. eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom vyšším o takmer 100 mil. eur.

Ako povedal analytik 365.bank Tomáš Boháček, pri pohľade na štruktúru sa situácia nemení. Na celkovom vývoze a dovoze má najväčší podiel kategória stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj automobily a ich súčiastky.

„Práve pokles v tejto kategórii výrazne ovplyvnil celkový vývoj zahraničného obchodu. Pokles obchodnej aktivity s kľúčovými krajinami EÚ, kde takmer tri štvrtiny exportu smerujú a odkiaľ dovážame dve tretiny tovarov, naznačuje, že tohtoročný trend slabšieho zahraničného obchodu sa nemení. Napriek pokračujúcemu prebytku ide o slabšie výsledky, keďže klesá aj export,“ povedal analytik. Zlepšenie možno podľa neho očakávať až v druhej polovici jesene.

„Naša importno-exportná ekonomika bude aj v nasledujúcich mesiacoch ovplyvňovaná vývojom vo väčších ekonomikách, čo sa môže prejaviť v pokračujúcich rozkolísaných výsledkoch. Ostávame optimistickí a ku koncu roka očakávame akceleráciu hospodárskeho oživenia, a to najmä u našich najvýznamnejších partnerov, najmä v Nemecku, čo následne podporí aj výsledky nášho priemyslu a zahraničného obchodu,“ pokračoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Oživenie bude iba pozvoľné

Oživenie však bude podľa neho s veľkou pravdepodobnosťou iba pozvoľné, pričom nemožno zabúdať ani na signály z druhej strany Atlantiku. Prípadne ochladenie v USA by významne ovplyvnilo podľa Kočiša aj vývoj v našom priemysle a zahraničnom obchode.

Bilancia zahraničného obchodu a najmä hodnota vývozov je však podľa analytik Tatra banky Andreja Martišku úzko spojená aj s vývojom slovenského priemyslu.

„Ten, ako vidíme aj na aktuálnych číslach, tento rok skôr stagnuje, pričom pozitívne impulzy na jeho oživenie, ktoré povedie k zvýšeniu hodnoty vývozov ako aj dovozov prostredníctvom nákupu vstupov do výroby, prídu až koncom roka, no najmä v priebehu budúceho roka spolu s oživovaním európskej ekonomiky,“ uviedol pre agentúru SITA Martiška. Očakáva však, že bilancia zahraničného obchodu sa bude držať v pozitívnych hodnotách po zvyšok roka, ak nepríde nejaký energetický šok, ktorý by tak výrazne predražil dovozy.