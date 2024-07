Čínsky export v júni prekonal očakávania s rastom 8,6 percenta, najviac sa zvýšil vývoz áut a lodí

Čínsky export v júni prekonal prognózy. Vyplýva to z colných údajov, ktoré zverejnili v piatok. Vývoz v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 8,6 % na 307,8 miliardy dolárov.

Odhady rátali s jeho rastom o 7,4 % až 8 %. Dovoz do Číny však medziročne klesol o 2,3 % na 208,8 miliardy dolárov. Obchodný prebytok krajiny v júni stúpol na 99 miliárd dolárov z májovej úrovne 82,6 miliardy dolárov.

Desať krajín Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) zostalo najväčšou destináciou pre čínske produkty, pričom ich export na tieto trhy počas januára až júna medziročne vzrástol o 10,7 %. V júni Čína vyviezla do krajín ASEAN-u tovary za 49,8 miliardy dolárov. Vývoz do USA v období od januára do júna medziročne stúpol len o 1,5 % a export do Európskej únie klesol o 2,6 %.

Najrýchlejšie rastúcimi kategóriami čínskeho exportu v tomto roku sú automobily, domáce spotrebiče, lode a oceľ. Čína za prvých šesť mesiacov tohto roka vyviezla 2,93 milióna automobilov a 29,8 milióna lodí.