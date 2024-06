Čínske odvetné clá by slovenskému automobilovému priemyslu uškodili, konkurenčný tlak však môže zapôsobiť aj pozitívne

Zavedenie ciel na čínske elektromobily v Európskej únii (EÚ) môže mať podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) dopad aj na slovenský automobilový priemysel. Čína už totiž avizovala, že pristúpi k odvetným opatreniam.

Ako zdôrazňuje asociácia, export vozidiel vyrobených na Slovensku do Číny dosahuje ročne objem 2,3 miliardy eur, približne pätina produkcie bratislavského závodu Volkswagen smeruje do Číny.

Strata trhov a ohrozenie zamestnancov

„V diskusiách o zavedení dovozných ciel na čínske elektromobily by sme ako krajina mali stáť na strane tých, ktorí takéto zásahy do ekonomiky odmietajú. Ak by Čína odpovedala tak, ako pred časom avizovala (teda zavedie recipročné dovozné clá najmä na veľké vozidlá typu SUV so spaľovacími pohonmi), znamenalo by to pre slovenských výrobcov stratu trhov a ohrozenie pracovných miest,“ vyhlásil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

Agentúra Bloomberg napríklad podľa neho menuje Slovensko ako krajinu, ktorá by spolu s Nemeckom bola čínskymi odvetnými clami zasiahnutá najviac v celej EÚ. Na druhej strane ale konkurenčný tlak Číny môže priniesť aj akceleráciu vývoja, zefektívnenie výroby a jej zlacnenie.

Prechod na elektromobilitu

„Je nevyhnutné podporiť transformáciu slovenského automobilového priemyslu a tiež celého lokálneho subdodávateľského reťazca smerom k elektromobilite. Na elektromobilitu postupne prejdú všetci, a čím skôr to pochopíme ako príležitosť, tým lepšie,“ uviedol Križanský.

SEVA je členom Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE). Tá podľa medializovaných informácií berie na vedomie oznámenie Európskej komisie o uložení dodatočných ciel na elektromobily dovážané z Číny na základe prvých zistení antisubvenčného vyšetrovania, ktoré sa začalo minulý rok, ale je opatrná v súvislosti s možnými dôsledkami.

Otvorený a spravodlivý obchod

Plne sa zasadzuje za otvorený, na pravidlách založený a spravodlivý obchod, ktorý zabezpečí rovnaké podmienky pre všetky subjekty na trhu. Asociácia vyzýva úniu a Čínu, aby sa vyhli eskalácii obchodného napätia.

Vyššie clá síce podľa nej riešia krátkodobé problémy, ale často vedú k vyšším cenám, zníženej dostupnosti výrobkov a napätým medzinárodným vzťahom, pričom nič z toho nie je prospešné pre európskych spotrebiteľov ani výrobcov automobilov. Namiesto toho sa domnieva, že by sa EÚ mala skôr zamerať na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.

Platnosť ciel

Clá pritom nezačínajú platiť hneď. Po predbežnom zverejnení majú teraz dotknuté čínske automobilky možnosť predložiť pripomienky k správnosti predbežne zverejnených výpočtov svojich individuálnych ciel.

Komisia potom najneskôr do 4. júla 2024 uverejní v Úradnom vestníku nariadenie, v ktorom podrobne vysvetlí predbežné zistenia, ktoré viedli k určeniu výšky ciel. Clá by nadobudli účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení.