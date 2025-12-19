Spaľováky sú späť a Brusel kapituluje? Od 2035 ich predsa len budeme môcť kupovať (a Slovensko môže oslavovať)... - KOMENTÁR

Ešte pred tromi rokmi to vyzeralo jasne a nekompromisne: od 1. januára 2035 sa v Európskej únii nesmie predávať žiadne nové osobné auto so spaľovacím motorom.
Ani benzín, ani nafta, ani plug-in hybrid. Len čisté elektromobily a vozidlá na vodík. Takto schválili Európsky parlament, Rada EÚ aj členské štáty balík Fit for 55, ktorý mal dopravu doviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050.
Dnes, v decembri 2025, sa tento „zákaz spaľovákov“ začína rozpadať ako domček z kariet.
Zmena kurzu
Európska komisia pod tlakom klesajúcich predajov elektromobilov, zrušených národných dotácií a nedostatočnej nabíjacej infraštruktúry mení kurz. Revízia pravidiel, pôvodne plánovaná až na rok 2026, sa urýchľuje – podľa viacerých zdrojov príde už koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.
Nový eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas to v rozhovore pre nemecký Handelsblatt povedal úplne otvorene: „Sme otvorení všetkým technológiám, ktoré prinesú dekarbonizáciu.“
Preklad do normálnej slovenčiny: Po roku 2035 sa budú môcť naďalej predávať nové autá so spaľovacími motormi – ale len ak budú jazdiť na syntetické palivá (e-fuels), pokročilé biopalivá alebo budú extrémne efektívne hybridy s takmer nulovými emisiami CO₂ pri prevádzke.
Pre Slovensko životne dôležité
Nemecko, Taliansko, Česko a Slovensko tlačili na túto výnimku už dlho. Ešte v októbri 2025 poslalo šesť členských štátov (medzi nimi aj my) Bruselu spoločný list, v ktorom varovali pred kolapsom automobilového priemyslu a stratou státisícov pracovných miest. Nemecký kancelár Friedrich Merz dokonca osobne písal Ursule von der Leyenovej. A vyzerá to, že uspeli.
Pre Slovensko je to životne dôležité. Automobilky a ich dodávatelia tvoria vyše 13 % nášho HDP a zamestnávajú priamo či nepriamo takmer 300-tisíc ľudí. Volkswagen v Bratislave, Stellantis v Trnave, Kia v Žiline aj Jaguar Land Rover v Nitre stavili na postupnú elektrifikáciu, no trh im to vrátil studenou sprchou: predaje čistých elektromobilov v EÚ tento rok klesli o vyše 10 %, v niektorých krajinách až o štvrtinu. Ľudia jednoducho nemajú kde nabíjať, boja sa vysokej ceny a krátkeho dojazdu.
Predĺženie lehoty a otvorenie dverí pre e-fuels im dáva šancu prežiť.
Nie je všetko ružové
Samozrejme, nie je všetko ružové. Ekologické organizácie hovoria o „historickom ústupku automobilovej lobby“ a varujú, že syntetické palivá budú ešte dlho príliš drahé a ich výroba energeticky náročná. Zelení poslanci v Európskom parlamente už avizujú, že budú bojovať proti akémukoľvek oslabeniu pravidiel.
Napriek tomu je dnešná situácia najlepším možným kompromisom. Slovensko a ďalšie krajiny získali čas – čas na dobudovanie nabíjačiek, čas na rozvoj vodíkovej infraštruktúry, čas na to, aby syntetické palivá zlacneli a aby sa elektromobily stali dostupné aj pre bežnú rodinu.
Európa sa nepoddáva klimatickým cieľom. Len si uvedomila, že revolúciu nemožno nariadiť zhora dekrétom, ale treba ju uskutočniť spôsobom, ktorý nezruinuje milióny ľudí a celé národné ekonomiky.
Zákaz spaľovákov nepadá. Len dostáva ľudskú tvár. A to je v roku 2025 žiaľ asi to najrozumnejšie, čo sme mohli dosiahnuť.