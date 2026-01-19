Ukrajina vlani spôsobila Rusku škody na systémoch protivzdušnej obrany v hodnote štyroch miliárd dolárov

Ukrajinská bezpečnostná služba uvádza, že jej údery zničili alebo vyradili z prevádzky systémy S-300, S-350 či S-400, ako aj protivzdušné raketové systémy Buk-M1, Buk-M2, Pancir-S1 a Pancir-S2.Ukrajina zároveň pokračuje v útokoch na ciele hlboko v Rusku.
Ruský samohybný raketový systém zem-vzduch stredného doletu Buk-3M. Foto: Ilustračné, Tlačová služba ruského ministerstva obrany via AP
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) uviedla, že jej útoky vlani „zničili, alebo vyradili z prevádzky“ ruské systémy protivzdušnej obrany v celkovej hodnote približne štyri miliardy dolárov (približne 3,44 miliardy eur). Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Podľa SBU medzi zasiahnuté systémy protivzdušnej obrany patria aj S-300, S-350 a S-400, ako aj protivzdušné raketové systémy Buk-M1, Buk-M2, Pancir-S1 a Pancir-S2. Spáva prichádza v čase, keď Ukrajina pokračuje v snahe oslabiť ruské bojové kapacity údermi na ciele hlboko v Rusku a kompenzovať tak nevýhodu v počte vojakov. SBU pravidelne informuje aj o útokoch na ruské systémy protivzdušnej obrany na okupovanom Kryme.

Ukrajinská bezpečnostná služba podniká útoky aj na ďalšie objekty ruskej vojenskej infraštruktúry. Pri spoločnej operácii ukrajinského námorníctva a SBU minulý týždeň v Taganrogu zničili niekoľko výrobných hál v leteckom závode Atlant Aero. Továreň sa podieľa na výrobe dronov Orion, systémov elektronického boja a komponentov pre FPV drony, ako aj takzvaných vyčkávacích útočných dronov.

