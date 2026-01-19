Ukrajina vlani spôsobila Rusku škody na systémoch protivzdušnej obrany v hodnote štyroch miliárd dolárov

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) uviedla, že jej útoky vlani „zničili, alebo vyradili z prevádzky“ ruské systémy protivzdušnej obrany v celkovej hodnote približne štyri miliardy dolárov (približne 3,44 miliardy eur). Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Podľa SBU medzi zasiahnuté systémy protivzdušnej obrany patria aj S-300, S-350 a S-400, ako aj protivzdušné raketové systémy Buk-M1, Buk-M2, Pancir-S1 a Pancir-S2. Spáva prichádza v čase, keď Ukrajina pokračuje v snahe oslabiť ruské bojové kapacity údermi na ciele hlboko v Rusku a kompenzovať tak nevýhodu v počte vojakov. SBU pravidelne informuje aj o útokoch na ruské systémy protivzdušnej obrany na okupovanom Kryme.
Zelenskyj pokračuje vo výmenách na vedúcich miestach, odvolal aj šéfa bezpečnostnej služby SBU
Ukrajinská bezpečnostná služba podniká útoky aj na ďalšie objekty ruskej vojenskej infraštruktúry. Pri spoločnej operácii ukrajinského námorníctva a SBU minulý týždeň v Taganrogu zničili niekoľko výrobných hál v leteckom závode Atlant Aero. Továreň sa podieľa na výrobe dronov Orion, systémov elektronického boja a komponentov pre FPV drony, ako aj takzvaných vyčkávacích útočných dronov.