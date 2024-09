Výstavba baterkárne v Šuranoch vzbudzuje u ľudí vášne, napätú situáciu sa snaží upokojiť aj primátor

Napätú situáciu v súvislosti s výstavbou baterkárne v Šuranoch sa snaží upokojiť aj miestna samospráva.

Primátor Šurian Marcel Filaga predovšetkým zdôrazňuje, že o tejto strategickej investícii rozhodla vláda a že mesto v zmysle legislatívnych rámcov na túto skutočnosť reaguje a snaží sa v intenciách zákonov správať zodpovedne. Zároveň vyzýva na upokojenie vášní.

„Osobne by som bol veľmi rád, keby búrlivé emócie, ktoré proces prípravy baterkárne sprevádzajú, nahradila zrozumiteľná a vecná vzájomná komunikácia,“ vyhlásil.

Rozhodujúcim momentom ďalšieho procesu prípravy fabriky bude podľa neho zo strany investora zagarantovanie takých parametrov prevádzky, ktoré budú v súlade so zákonnými limitmi ochrany životného prostredia a potvrdenie jeho argumentov aj výsledkami veľkej štúdie EIA.

„Rád by som veril, že v takom prípade by obavy ľudí mohli opadnúť,“ dodal.

Pripomenul, že medzi úlohy mesta vo vzťahu k Industrial Parku Šurany patrí schvaľovanie zmien v územných plánoch, vydávanie povolení a pripomienkovanie projektu.

Ku kľúčovým pripomienkam pritom patri nevyhnutnosť vybudovať obchvat Šurian, ale aj dôrazná požiadavka, aby pri veľkej štúdii posudzovania vplyvov na životné prostredie bola vzatá do úvahy dvojnásobná uvažovaná výrobná kapacita 40 GWh.

Výstavba baterkárne v Šuranoch sa komplikuje. Miestni obyvatelia proti nej spisujú petíciu, o svojich námietkach chcú hovoriť s predsedom vlády Robertom Ficom a žiadajú ho, aby celý projekt zastavil. V otvorenom liste tvrdia, že im v súvislosti s investičným zámerom „ide o život“.

Podľa ich vyjadrení stratili akúkoľvek dôveru v inštitúcie, ktoré sú v tejto veci kompetentné. Investor, spoločnosť GIB EnergyX, tvrdí, že projekt je plne v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a stanovenými limitami.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur. S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.