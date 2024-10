Čínska baterkáreň v Šuranoch vyvoláva otázky, investícia nesie podľa KDH znaky politického zneužitia

Vláda Roberta Fica hazarduje so slovenským automobilovým priemyslom, podporuje riskantné zahraničné investície a ohrozuje domáce firmy.

V súvislosti so zámerom vybudovať čínsku baterkáreň v Šuranoch na to upozorňuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ako uviedol jeho ekonomický expert Jozef Hajko, projekt už teraz vyvoláva viac otázok ako odpovedí a vláda mlčí.

„Čínska investícia nesie znaky politického zneužitia, keďže sa v ňom angažujú minulí či súčasní vládni nominanti za vlády Smer na domácej úrovni aj na úrovni EÚ, najmä v osobe Vazila Hudáka a firmy InoBat,“ myslí si Hajko. Ako doplnil podpredseda hnutia Marián Čaučík, vláda si vybrala ako miesto výstavby baterkárne úrodnú pôdu.

Obrovské množstvo chemických látok

„Až 500 hektárov ornej pôdy je určených pre baterkáreň, na tejto ploche sa môže urodiť 3 000 ton pšenice a z toho urobiť 5 miliónov bochníkov chleba z jednej úrody,“ podotkol. Poslanci v Šuranoch neschválili predaj mestských pozemkov, štát ich ale môže vyvlastniť. Čaučík upozornil aj na veľké obavy envirozáťaže.

„V továrni sa bude pracovať s obrovskými množstvami chemických látok s potenciálnym prekračovaním emisných limitov a znečistením pôdy, spodných vôd i rieky Nitra. Výstavba závodu v Šuranoch by ročne mala spotrebovať viac ako 2 000 ton rozpúšťadiel, pričom povinné hodnotenie EIA by malo prebehnúť už pri množstve 200 ton ročne,“ zdôraznil.

Najväčšia hrozba pre dmeokraciu

Poslanec KDH v obci Bánov Juraj Šimunek v tejto súvislosti upozornil, že komunikácia na úrovni štátu s lokálnymi zástupcami bola na dva roky umlčaná a nevedeli získať ani podať informácie občanom.

„Minulý rok sa k nám dostali bližšie informácie o výstavbe a občanom vznikali nové a nové otázky týkajúce sa vplyvov na životné prostredie. Nedostali sme žiadne relevantné odpovede. Táto problematika nebola komunikovaná ani s ďalšími starostami obcí, ktorých sa výstavba dotkne,“ priblížil. Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexmann predstavuje dnes Čína najväčšiu hrozbu pre našu demokraciu, bezpečnosť a hospodárstvo.

„Šokuje ma, že keď konečne riešime negatívny vplyv čínskych investícií v Európe a vo svete a snažíme sa znížiť našu závislosť, naša vláda ide opačným smerom. Evidujeme snahy Čínskej ľudovej republiky o ekonomický vplyv a bezpečnostnú kontrolu v členských štátoch Európskej únie a NATO – uzatváraním zmlúv o spolupráci či cielenými investíciami. Tieto snahy vnímame ako rozporné s hodnotovým ukotvením Slovenskej republiky, ako aj s existenčnými záujmami Slovenskej republiky, Európskej únie a NATO,“ uzavrela.

Výstavba sa komplikuje

Výstavba baterkárne v Šuranoch sa v poslednom období komplikuje. Miestni obyvatelia proti nej spisujú petíciu, o svojich námietkach chcú hovoriť s predsedom vlády Robertom Ficom a žiadajú ho, aby celý projekt zastavil.

V otvorenom liste tvrdia, že im v súvislosti s investičným zámerom „ide o život“. Podľa ich vyjadrení stratili akúkoľvek dôveru v inštitúcie, ktoré sú v tejto veci kompetentné. Investor, spoločnosť GIB EnergyX, tvrdí, že projekt je plne v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a stanovenými limitami.

Projekt firmy InoBat

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur.

S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje prioritne projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.