Výstavba baterkárne v Šuranoch sa komplikuje, miestni spisujú petíciu a Fica žiadajú o zastavenie projektu

Výstavba baterkárne v Šuranoch sa komplikuje. Miestni obyvatelia proti nej spisujú petíciu, o svojich námietkach chcú hovoriť s predsedom vlády Robertom Ficom a žiadajú ho, aby celý projekt zastavil.

V otvorenom liste tvrdia, že im v súvislosti s investičným zámerom „ide o život„. Podľa ich vyjadrení stratili akúkoľvek dôveru v inštitúcie, ktoré sú v tejto veci kompetentné.

„Celospoločensky napáchané škody budú nezvratné a už nie je priestor na vágne postoje nikoho z nás. Je absolútne nevyhnutné dôsledné prehodnotenie faktov, ktoré by chceli s Vami osobne prediskutovať,“ uvádza Občianska iniciatíva Chránime si naše v liste.

Bezpečnosť projektu je vylúčená

Pri príprave celého zámeru prišlo podľa nej k toľkým pochybeniam a nekalým praktikám, že prospešnosť, ekologickosť a bezpečnosť celého projektu je jednoducho vylúčená.

Pod petíciu za zákaz výstavby baterkárne v Šuranoch sa podpísalo už viac ako 11-tisíc obyvateľov Bánova, Šurian, okolitých obcí, ako aj obyvateľov miest i obcí z celého Slovenska.

Jej iniciátori sú presvedčení o tom, že štátom deklarovaný verejný záujem je v absolútnom rozpore so záujmami obyvateľov dotknutého územia a že riziká súvisiace s investíciou, či už environmentálne alebo zdravotné, sú nepomerne väčšie, ako jej predpokladaný prínos.

Reakcia na otvorený list

Spoločnosť GIB EnergyX v reakcii na otvorený list uviedla, že rozumie, že jej investičný zámer vyvolal obavy.

„Náš projekt je plne v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a stanovenými limitami. Veríme, že prinesie významné ekonomické a technologické prínosy pre región, pričom neustále dodržiavame najvyššie štandardy ochrany životného prostredia a bezpečnosti,“ vyhlásila.

Všetky stránky výroby batérií podliehajú podľa investora prísnym regulačným predpisom, nielen pri samotnej výrobe, ale aj v celom hodnotovom reťazci, teda od surovín cez komponenty až po hotový produkt.

Havarijná pripravenosť

Zároveň deklaroval, že kladie veľký dôraz na havarijnú pripravenosť a preventívne opatrenia, ktoré zabezpečujú bezpečnosť počas celej fázy výstavby aj prevádzky a že udržateľnosť a ochrana prírodných zdrojov sú pre neho kľúčové.

Povoľovací proces bude podľa GIB EnergyX postupovať podľa platných pravidiel, vrátane realizácie veľkej EIA. Tento fakt bol deklarovaný od začiatku spustenia projektu. Momentálne prebieha malá EIA, ktorá bola predložená spoločnosťou MH Invest a slúži pre realizáciu infraštruktúry parku a generického investora.

„Naším cieľom je vytvoriť projekt, ktorý bude nielen ekonomicky prínosný, ale aj environmentálne zodpovedný a bezpečný pre všetkých obyvateľov regiónu,“ uzatvoril investor.

Najväčší priemyselný park na západnom Slovensku

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur.

S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.