Tesco pokračuje v boji proti menštruačnej chudobe: Slovenky ušetrili už 30-tisíc eur

Viac ako 30-tisíc eur ušetrili za tri mesiace zákazníčky v Tescu pri nákupe 107-tisíc balení menštruačných potrieb len vďaka špeciálnej aktivite reťazca. Tesco na Slovensku upozornilo na problém menštruačnej chudoby v máji tohto roka a ihneď znížilo ceny menštruačných potrieb vlastnej značky o hodnotu ich DPH. Vložky a tampóny sú tak pre ženy a dievčatá v Tescu dostupnejšie.

„Tesco chce pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Menštruačná chudoba je realitou aj na Slovensku a je to dlhodobý problém. Odstrihnutím hodnoty DPH z výrobkov ProFormula sa pre ženy a dievčatá snažíme znížiť náklady na mesačné výdavky na dámske hygienické potreby. Veríme, že tak si bude môcť zabezpečiť základnú hygienu počas menštruácie viac žien a neohrozia svoje zdravie napríklad použitím starých šiat či inými menej hygienickými alternatívami. S pomocou vo forme zníženej ceny týchto produktov o hodnotu ich DPH v Tescu pokračujeme aj naďalej, keďže je pre nás symbolom toho, že patria k základným potrebám pri menštruácii,“ upozorňuje Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Tesco na problém menštruačnej chudoby na Slovensku upozornilo v máji tohto roka v kampani „Odstrihli by ste si kus oblečenia?“. Reťazec v spolupráci s agentúrou NMS zrealizoval exkluzívny online prieskum Menštruačná chudoba na Slovensku*. Z dát vyplýva, že 16 percent opýtaných ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Šesť percent opýtaných dokonca priznalo, že používa náhrady za menštruačné potreby ako toaletný papier, noviny, staré handry, špongie, ale aj iné. Symbolom edukačnej kampane Tesca o menštruačnej chudobe sú aj preto rozstrihané šaty od módnej návrhárky Claudie Kolesárovej.

Práve odstrihnutím hodnoty DPH z cien menštruačných potrieb sú tak vložky a tampóny dostupnejšie pre viac žien. Napríklad 20-kusové balenie vložiek ProFormula Normal stoja namiesto 0,95 eura po zľave 0,76 eura.

„Teší nás veľký záujem zákazníčok o výhodnejšie menštruačné produkty značky ProFormula. Tam sa však naša pomoc nekončí. Nadviazali sme partnerstvo s Banskobystrickým krajom, ktoré od nás získa menštruačné potreby v hodnote viac ako 6 000 eur pre svoje inštitúcie, ako sú divadlá, knižnice, hvezdáreň, múzeá či osvetové strediská a kontaktné centrá SPACE pre mladých. V septembri bude pomoc distribuovaná do takmer 30 inštitúcií kraja. Veríme, že inšpirujeme aj ďalšie firmy či inštitúcie,“ dodala Katarína Pšenáková.

Banskobystrický kraj ako prvý a zatiaľ jediný samosprávny kraj poskytuje menštruačné potreby zadarmo už od roku 2022 na toaletách vo svojich zariadeniach, ako sú úrady či stredné školy a školské zariadenia.

Ďalším projektom na zníženie dosahov menštruačnej chudoby je spolupráca Nadácie Tesco s organizáciou InTYMYta, ktorá na Slovensku zastrešuje projekt Dôstojná menštruácia. Spoločne aj s organizáciou Spolka pracujú na výrobe a implementácii menštruačných skriniek, ktoré sprístupňujú menštruačné potreby na školách, v komunitných centrách a v organizáciách, ktoré podporujú ľudí v núdzi.

Tesco vlani podporilo aj unikátny projekt MenstruStation, ktorý pripravili stredoškoláčky z Bratislavy a vďaka ktorému mali všetky žiačky strednej školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka. Tento rok podporí aj OZ Brúderka, ktoré počas najbližšieho školského roka zabezpečí menštruačné potreby pre Základnú školu Kataríny Brúderovej v bratislavských Vajnoroch.

Prieskum Menštruačná chudoba 2024:

44 percent ľudí na Slovensku zažilo už menštruačnú chudobu.

16 percent ju zažíva aj vsúčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom.

Šesť percent opýtaných dokonca priznalo, že používa náhrady za menštruačné potreby.

Tri štvrtiny žien trpiacich menštruačnou chudobou sa kvôli nákupu menštruačných potrieb musia obmedzovať. Najčastejšie sa obmedzujú pri nákupe potravín, oblečenia a služieb pre starostlivosť o seba.

Až 96 percent uviedlo, že dámske hygienické produkty počas menštruácie považuje za základnú potrebu.

Až 90 percent žien privítalo finančnú pomoc od štátu pri nákupe menštruačných potrieb.

80 percent žien by ocenilo menštruačné potreby zdarma na pracoviskách a vo verejných budovách.

ZDROJ: Online prieskum Menštruačná chudoba na Slovensku realizovala pre Tesco prieskumná agentúra NMS počas mája 2024 na vzorke 1 500 žien.

Menštruačná chudoba je stav, keď osoba nemá dostatok alebo žiadne prostriedky na zakúpenie menštruačných potrieb na časť alebo celé trvanie menštruácie. Prejavuje sa rôznymi formami vylúčenia – nedostatkom informácií o menštruačnom cykle, vzdelania o svojom tele a zdraví, obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti, toaletám a k čistej tečúcej vode. Menštruačná chudoba sa môže prejavovať aj vynechávaním školskej dochádzky, práce alebo nemožnosťou zúčastňovať sa vo verejnom živote.

