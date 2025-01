Česko vyváža do Ruska viac piva ako pred vojnou na Ukrajine, ekonóm priblížil čísla

Česká republika aj napriek západným sankciám vyváža do Ruska viac piva ako pred vojnou na Ukrajine. Na sieti X na to upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V roku 2024 by mala byť finančná hodnota vývozu českého piva do Ruska historicky rekordná, prvýkrát by mala dosiahnuť miliardu českých korún.

Ako ďalej uviedol Kovanda, naši západní susedia od januára do októbra minulého roka vyviezli do Ruska takmer 33,1 tisíc ton piva, čo zodpovedá takmer 62 miliónom pivných litrov.

„Rusko bolo v tomto období po Nemecku a Slovensku treťou najvýznamnejšou destináciou pre český ‚zlatý mok‘ v roku 2024,“ doplnil s tým, že v prvých desiatich mesiacoch roku 2023 vyviezla Česká republika do Ruska len približne 26 tisíc ton piva.

Česko vyváží do Ruska více piva než před invazí na Ukrajinu, o zhruba dva miliony půllitrů. Za rok 2024 by měla být finanční hodnota vývozu českého piva do Ruska historicky rekordní, poprvé atakuje miliardu korun Česko loni od ledna do října vyvezlo do Ruska takřka 33,1 tisíce… pic.twitter.com/p1HBWOTe8F — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 6, 2025

„Hodnota piva vyvezeného do Ruska vlani od januára do októbra predstavovala niečo vyše 819 miliónov českých korún, kým v prvých desiatich mesiacoch roka 2023 to bolo približne 584 miliónov českých korún,“ uviedol Kovanda.

Pridal aj čísla z „normálnych“ rokov pred pandémiou koronavírusu a ruskou inváziou na Ukrajine. „Od januára do októbra 2019 predstavoval vývoz českého piva do Ruska 32 500 ton a hodnota vývozu bola podstatne nižšia a predstavovala necelých 613 miliónov českých korún,“ priblížil.