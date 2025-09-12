ZMOS odmieta navrhovaný konsolidačný balík, tento zásah do financovania nebol predmetom dialógu

Tento dlh sme nespôsobili a považujeme za nespravodlivé, aby sa jeho riešenie prenášalo na mestá, obce a ich obyvateľov, uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska.
ZMOS: Rozpočty miest a obcí v roku 2025
Predseda ZMOS Jozef Božik. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) po mimoriadnom rokovaní Rady ZMOS prijalo stanovisko, v ktorom odmieta vládne konsolidačné opatrenia v predloženej podobe. Stovka primátorov a starostov sa zhodla, že ide o zásah do financovania miest a obcí, ktorý nebol predmetom dialógu so samosprávami a nereflektuje ich reálne potreby a povinnosti.

Samosprávy dlh nespôsobili

ZMOS pripomína, že slovenské samosprávy sa na celkovom verejnom dlhu vo výške 84,3 miliardy eur podieľajú menej ako dvoma percentami. „Tento dlh sme nespôsobili a považujeme za nespravodlivé, aby sa jeho riešenie prenášalo na mestá, obce a ich obyvateľov,“ uvádzajú predstavitelia združenia.

Kľúčovým opatrením pre obce je zníženie podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo súčasných 55,1 % na 53 %. Minister financií prezentuje vyšší celkový výnos, no podľa ZMOS-u by mestá a obce pri zachovaní pôvodného podielu získali kumulatívne o 234 miliónov eur viac.

Štát si podľa združenia ponechá 110 miliónov priamym krátením podielových daní, ďalších 55,5 milióna eur získa z vyššieho progresívneho zdaňovania a 69 miliónov využije na prefinancovanie valorizácie platov zamestnancov regionálneho školstva, ktorú však hradí z podielových daní samospráv.

Výdavky sa zvyšujú rýchlejšie

ZMOS upozorňuje, že hoci príjmy z podielových daní rastú, výdavky obcí sa zvyšujú ešte rýchlejšie. Najmä ide o spolufinancovanie európskych projektov, ktoré sú často jediným nástrojom na znižovanie modernizačného a investičného dlhu miest a obcí. Ďalšie zaťaženie prinesie od roku 2026 zvýšenie minimálnej mzdy o 12 %, pričom inflácia dosahuje 4 %.

Združenie tiež považuje za problém, že vláda nezverejnila všetky podklady, na základe ktorých pripravila opatrenia, čo podľa neho znemožňuje objektívne posúdenie.

ZMOS žiada, aby opatrenia boli dočasné, platné len pre roky 2026 a 2027, s automatickým návratom k pôvodnému podielu 55,1 % od roku 2028. Požaduje tiež systémové riešenie financovania regionálneho školstva, flexibilnejšie využívanie rezervných fondov počas konsolidácie a jasné pravidlá pri uplatňovaní dlhovej brzdy.

Našou úlohou nie je konsolidovať štátny dlh na úkor kvality života v mestách a obciach,“ uviedlo združenie s tým, že samosprávy svoje rozpočty konsolidujú už od roku 2020.

