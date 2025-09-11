SK8 odmieta zníženie podielu dane z príjmov fyzických osôb, financovanie kľúčových oblastí je ohrozené

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) zásadne nesúhlasí s návrhom vlády SR na ďalšie zníženie podielu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je poukazovaný do rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC).
SK8 vo svojom stanovisku k návrhu konsolidácie upozorňuje, že plánované zníženie vo výške minimálne 40 mil. eur ešte viac prehĺbi už existujúci problém a priamo ohrozí schopnosť samosprávnych krajov zabezpečovať služby pre obyvateľov a rozvoj regiónov.
Kritizujú aj spôsob komunikácie ministerstva
Podiel krajov na tejto dani by mal podľa návrhu klesnúť z dnešných 29,5 % na 28,6 %, čo podľa stanoviska SK8 znamená, že samosprávne kraje budú musieť ušetriť 19,7 milióna eur formou znižovania výdavkov. Štát si pritom ponechá 29,7 milióna eur z vyššieho výnosu daní, pričom kraje dostanú späť len 8,6 milióna eur ako kompenzáciu za valorizáciu platov v školstve.
Združenie kritizuje aj spôsob komunikácie zo strany Ministerstva financií SR, ktoré prijalo zástupcov samosprávnych krajov až po tom, čo bol materiál o konsolidácii verejne predstavený na tlačovej konferencii. Podľa SK8 zníženie podielu dane ohrozí financovanie kľúčových oblastí, ako je modernizácia stredného školstva, zariadení sociálnych služieb, verejnej dopravy, ciest II. a III. triedy, mostných objektov či kultúrnych inštitúcií.
Hospodária zodpovedne a efektívne
Združenie zároveň upozorňuje na dlhodobo neudržateľný model financovania sociálnych služieb, ktoré zabezpečujú kraje, ale náklady na ne každoročne rastú bez primeranej kompenzácie zo strany štátu. Samosprávne kraje podľa SK8 „dlhodobo dokazujú, že hospodária zodpovedne a efektívne“ a na rozdiel od štátu nesmú vytvárať deficit, keďže zákon ich núti hospodáriť vyrovnane.
„Namiesto ocenenia tejto zodpovednosti však dochádza k ďalšiemu škrtaniu ich príjmov z daní,“ konštatuje združenie. Dodáva, že ďalšie znižovanie zdrojov pre VÚC bez akejkoľvek diskusie bude znamenať menej kvalitné školy, menej opravených ciest a slabšiu dostupnosť sociálnych služieb.