Konsolidačný balíček môže podľa daňových poradcov zvýšiť úniky, kritizujú náhle a povrchne pripravené zmeny

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) ostro kritizuje tretí konsolidačný balíček, ktorý už vláda schválila. Podľa nej je najväčším problémom absencia odbornej diskusie a fakt, že legislatíva sa opäť prijíma v skrátenom konaní.
Prezidentka SKDP Miriam Galandová upozornila, že daňoví poradcovia, ktorí disponujú bohatými skúsenosťami z praxe a spätnou väzbou od podnikateľov, opäť nedostali priestor na vyjadrenie.
Obmedzenie daňových únikov?
„Mrzí nás, že komora opätovne nedostane priestor v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyjadriť svoj názor k jednotlivým legislatívnym zmenám a že tretí konsolidačný balíček má byť prerokovávaný v skrátenom legislatívnom konaní,“ uviedla.
Komora pripomína, že hoci si vláda od opatrení sľubuje obmedzenie daňových únikov, niektoré navrhované zmeny môžu mať opačný efekt. Najmä nové pásma zdaňovania pre nadpriemerne zarábajúcich môžu podľa Galandovej motivovať daňovníkov k hľadaniu legálnych spôsobov, ako sa vyššiemu zaťaženiu vyhnúť, namiesto toho, aby sa sústredili na rozvoj podnikania.
Náhle zmeny prinášajú administratívnu záťaž
SKDP zároveň upozorňuje, že náhle a povrchne pripravené zmeny oslabujú predvídateľnosť daňového systému a prinášajú podnikateľom zbytočnú administratívnu záťaž. „Neustále, náhle a povrchne pripravené zmeny zákonov vytvárajú pre podnikateľov veľkú záťaž. Znižujú ich schopnosť plánovať, odrádzajú od investícií a sťažujú dlhodobé strategické rozhodovanie,“ dodala Galandová.
Komora preto zdôrazňuje, že konsolidácia verejných financií by mala byť výsledkom otvoreného a transparentného dialógu, inak hrozia negatívne vedľajšie účinky, ktoré oslabia podnikateľské prostredie.