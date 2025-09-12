Ódor: Súčasná vláda už dvakrát robila konsolidáciu a výsledok nevidíme - ROZHOVOR

Zatiaľ sa vláde nedarí konsolidovať, skonštatoval v rozhovore pre agentúru SITA súčasný europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Ódor a bývalý viceguvernér Národnej banky Slovensku (NBS) a premiér úradníckej vlády. „Keď prevzali verejné financie v roku 2023, bol deficit 4,8 a od vtedy už dvakrát skúšali konsolidovať a bohužiaľ stále je okolo piatich percent,“ uviedol v Štúdiu SITA.
Prečo sa nedarí konsolidovať?
Dôležité je podľa Ódora vedieť prečo sa nedarí konsolidovať. „Stále vidíme, že oni naozaj prijímajú opatrenia, ktoré zvyšujú dane a vyťahujú ďalšie a ďalšie peniaze od domácnosti a podnikateľov, a preto sa to nedarí, lebo tá doterajšia konsolidácia bola založená väčšinou na tom, že ideme zvyšovať dane,“ priblížil svoj názor.
Ako vysvetlil, v takomto prípade ekonomika začne slabnúť a keď ekonomika slabne, tak nevygeneruje príjmy, ktoré by sme potrebovali do rozpočtu.
„Aj tá vyššia DPH, aj transakčná daň doteraz výrazne urobili škrt cez rozpočet podnikateľom, ale tentokrát aspoň, čo je pozitívne na tejto poslednej konsolidácii, že sa snažia robiť aj na výdavkovej strane aspoň nejaké opatrenia. Bohužiaľ, konkrétnosti zatiaľ nevieme,“ skonštatoval Ódor.
Treba naštartovať ekonomiku
Bývalý viceguvernér NBS si však myslí, že ani teraz konsolidácia neprinesie očakávaný účinok a upozornil, že veľká časť ide buď proti domácnostiam, tzn. pracujúcim, ktorým sa zvyšujú odvody, stredne vyšším príjmovým ľuďom a dosť veľká záťaž ide aj proti živnostníkom, ktorí sú takou malo chrbtovou kosťou ekonomiky a im sa tiež idú zvyšovať minimálne odvody, čo im vytiahne z vreciek pomerne veľa peňazí.
„Ja som povedal aj pred dvomi rokmi, že ak oni nebudú schopní naštartovať ekonomiku, urobiť aspoň niečo, že dobre, zvýšime vám dane podnikatelia, potrebujeme zaplátať nejaké diery, ale tu máte opatrenie, aby sa vám lepšie žilo, odbremeníme vás od byrokracie, využijeme nejaké eurofondy, dáme do ekonomiky, aby tie kolesá sa roztočili, ale keďže nerobia toto druhé a ekonomika naozaj veľmi slabne, máme rast takmer okolo 0, to je v zásade nič, tak v takomto prostredí môžeme my zvýšiť dane, ale ten výber nebude fungovať, lebo nie je z čoho vygenerovať tie príjmy, ktoré momentálny minister financií očakáva,“ hovorí Ódor.
Adresnejšia energopomoc aj 13. dôchodky
Preto je Ódor aj teraz dosť skeptický a nepáči sa mu ani to, že už dvakrát urobili pomerne veľké opatrenia a výsledok nevidno. Keby podľa neho urobili hneď v prvom roku poriadnu konsolidáciu, tak teraz by sme už o týchto veciach vôbec nemuseli rozprávať.
Ja som bol pri dvoch konsolidáciách, v roku 2003 sme znížili deficit v jednom roku o štyri percentá HDP a v 2011 išiel za rok o tri percentá HDP dole, aby sa potom už nemuselo tak konsolidovať, ale tým, že oni už dva roky konsolidujú, ako keby sa nejakou hrdzavou starou pílou snažili niečo odrezať a nie sekerou, že raz to spravím a potom už bude pokoj.
Pri šetrení Ódor spomenul adresnosť niektorých opatrení, ako sú 13. dôchodky či energopomoc. „Dlhodobo vedieť udržať verejné financie a náš dlh pod kontrolou bude vedieť tá vláda, ktorá zavedie väčšiu adresnosť, lebo aký má význam, že my si vyberieme peniaze od mnohých ľudí a potom dávame aj tým bohatým, veď štát je na to, aby pomáhal tým najchudobnejším,“ vysvetlil.
Pozornosť upriamil aj na štatistiky, že dôchodcovské domácnosti ešte ani nie sú úplne na spodku. „Tam dosť často sú neúplné rodiny alebo osamelé matky s deťmi a ako keby vláda sa nestará o tieto vrstvy,“ uviedol.
Ódor hovorí, že treba zadresniť nielen energopomoc a z 90-tich percent na výrazne menej, ale aj trináste dôchodky či ďalšie pomoci, ktoré dávame úplne zbytočne, napríklad rodinám, ktoré to absolútne nepotrebujú. „Keby sme to vedeli urobiť, tak naozaj máme stámilióny ušetrené vo verejných financiách a už by sme nemuseli, ja neviem, dvíhať DPH, už by sme nemuseli zaťažovať tak výrazne podnikateľov či živnostníkov a to je tá dilema, že podľa mňa nemá význam dávať pomoc bohatým a zároveň tým pádom nemusíme až tak dusiť tú ekonomiku,“ priblížil svoj názor.
V rozhovore hovoril aj o tom:
- v akom stave nechala verejné financie jeho vláda
- ako sa súčasná vláda stále zadlžuje
- čo prinesie zvýšenie daní lepšie zarábajúcim
- čo prináša program PS „veľký tresk“
- ako zvýšiť podnikateľskú aktivitu
- ako na Slovensko pozerajú v europarlamente
- či ohovárajú Slovensko v Bruseli