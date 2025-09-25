Podiel investícií sa za desať rokov zmenil len minimálne, Slováci si svoje peniaze stále nechávajú v banke

Slováci majú aj po rokoch vysokého zdražovania stále veľký podiel svojich peňazí uložený v banke. Podľa aktuálnej analýzy analytičky Wood & CompanyEvy Sadovskej až 45 % finančných aktív slovenských domácností tvorí hotovosť alebo vklady v bankách, čo je v prepočte viac ako 51 miliárd eur z celkových 114,5 miliardy.
„V porovnaní s eurozónou, kde sa tento podiel pohybuje okolo jednej tretiny, je to stále priveľa,“ upozorňuje Sadovská. V niektorých krajinách EÚ pritom hotovosť tvorí menej ako 30 % aktív. Napríklad v severských štátoch, Holandsku či Belgicku. Na opačnom konci rebríčka sa spolu so Slovenskom držia Grécko, Cyprus či Poľsko.
Kontraproduktívne rozhodnutie
Podľa ekonómov je síce správne mať finančnú rezervu, ideálne vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov, no držať v banke desaťtisíce eur je kontraproduktívne. Peniaze na účte strácajú hodnotu rýchlejšie, než ich dokážu banky zhodnotiť. Inflácia je dlhodobo vyššia než úroky na vkladoch, čo znamená, že nevyužité úspory v praxi „miznú“.
Asociácie varujú, že vyššie odvody dusia slovenskú ekonomiku. Absentujú pritom reálne škrty na strane výdavkov
Investovanie je preto považované za kľúčový nástroj ochrany pred infláciou aj spôsob efektívneho zhodnocovania financií. Slovenské domácnosti sa síce postupne posúvajú vpred, no zatiaľ veľmi opatrne. V roku 2024 tvorili investičné produkty ako akcie, dlhopisy, ETF či podielové fondy iba štvrtinu finančných aktív domácností, teda približne 28,9 miliardy eur.
Investičná gramotnosť
„Za posledných desať rokov sa podiel investícií zmenil len minimálne,“ konštatuje Sadovská. V susedných krajinách, ako je Česko či Maďarsko, už pritom investície tvoria polovicu aktív domácností. Konzervativizmus Slovákov má svoje korene v kultúre aj v nedostatku vedomostí.
Slováci stále nevedia narábať s peniazmi, mnohí žijú od výplaty k výplate. Chýbajú im úspory aj základné vedomosti
Index investičnej gramotnosti, ktorý zostavuje platforma Portu, dosiahol vlani na Slovensku hodnotu 94,4 bodu, čo je najnižší výsledok za štyri roky a dlhodobo slabší než v Česku. Slovákom robí problém najmä počítanie percent, pochopenie zloženého úročenia či menových kurzov. Často si neuvedomujeme, že výnosy pri investovaní nie sú garantované.
Špecifikum Slovenska
Špecifikom Slovenska je aj bývanie. Takmer 94 % obyvateľov žije vo vlastnej nehnuteľnosti, čo je druhý najvyšší podiel v EÚ po Rumunsku. To znamená, že veľká časť peňazí smeruje práve do kúpy bytov a domov, a nie do investičných nástrojov. Z európskeho priemeru, kde je podiel bývania vo vlastnom na úrovni 69 %, tak Slovensko výrazne vybočuje.
Finanční odborníci radia rodičom: Namiesto hračiek investujte deťom do budúcnosti, aj pár eur vie vyrásť na tisíce
Dnes už existuje široká škála investičných možností, od konzervatívnych dlhopisov cez fondy až po dynamickejšie akcie či ETF. Bariérou je však nedôvera a obava z nesprávneho výberu. „Mnohí Slováci stoja pred otázkou, či investovať, ako investovať a komu dôverovať. Inšpiráciou môžu byť skúsení investori, ktorí si dlhodobo budujú portfólio,“ uzatvára Sadovská.