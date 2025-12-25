O koľko sa od januára zvýšia dôchodky? Nebude to o pevnú sumu...

Sociálna poisťovňa oznámila, že v roku 2026 dôchodky zvýši o 3,7 percenta. Zvýšenie dôchodkov vyplýva z medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré Štatistický úrad SR zaznamenal za prvých deväť mesiacov roka 2025. Toto percento valorizácie sa aplikuje na mesačnú sumu dôchodku. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr.
Valorizácia dôchodkov sa uskutoční automaticky bez potreby osobitnej žiadosti zo strany poberateľa. Ako zdôraznil Kontúr poisťovňa tiež zašle písomné rozhodnutie o zvýšení všetkým dôchodcom.
Prvé vyplatenie dôchodkov vo zvýšenej sume bude vo výplatnom termíne v januári 2026, pričom dôchodcom bude vyplatený aj doplatok za obdobie od 1. januára 2026 do dňa predchádzajúceho danému výplatnému termínu v januári 2026.