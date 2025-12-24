Koniec roka na burzách. Mýtus Santa Claus rally znovu ožíva

Fenomén známy ako Santa Claus rally patrí k najdlhšie sledovaným sezónnym javom na akciových trhoch a jeho história siaha približne pol storočia dozadu. Prvé desaťročia jeho existencie ukazovali, že nejde len o burzový folklór, ale o opakujúci sa vzorec správania investorov.
Hoci v posledných rokoch jeho sila slabla, aktuálny vývoj podľa analytikov Portu naznačuje, že záver tohto roka by mohol priniesť návrat tradičného vianočného optimizmu na trhy.
História Santa Claus rally
Pojem Santa Claus rally zaviedol v 70. rokoch minulého storočia americký analytik Yale Hirsch, autor známeho Stock Trader’s Almanac. Podľa jeho pôvodnej definície ide o nadpriemerný rast akciového trhu počas posledných piatich obchodných dní roka a prvých dvoch obchodných dní nasledujúceho roka.
„Ak Santa Claus nepríde, Wall Street sa má čoho báť,“ zvykol Hirsch obrazne upozorňovať na to, že slabý koniec roka môže signalizovať horší vývoj v ďalších mesiacoch.
Akcie na oboch stranách Atlantiku oslabili, trhy sa vyhýbajú výrazným stávkam
Dôvody, prečo sa trhy na prelome rokov často prikláňajú k rastu, sú prevažne praktické. Investori realizujú daňovú optimalizáciu, profesionálni správcovia portfólií sa snažia vylepšiť výkonnosť fondov pred uzávierkou roka a tým aj svoje odmeny. To všetko sa podľa analytikov Portu odohráva v prostredí nižšej likvidity a spravidla priaznivejšej nálady, ktorá znižuje ochotu predávať rizikové aktíva.
Vývinové tendencie fenoménu
Dlhodobé historické dáta tento jav potvrdzujú. Index S&P 500 od roku 1927 dosahoval priemerný mesačný rast 0,92 percenta a v pluse skončil v približne 65 percentách prípadov. December však výrazne vyčnieva. Priemerný výnos v tomto mesiaci dosiahol 1,89 percenta a index rástol takmer v 74 percentách rokov.
V posledných dvoch dekádach sa však tento efekt oslabil. Od roku 2005 síce celkový priemerný mesačný výkon zostal nezmenený, no čisto decembrový výnos klesol pod jedno percento a miera úspešnosti sa znížila na približne 70 percent.
Vianočné nákupy prinášajú nové trendy, ale aj riziká. Na čo si treba dávať pozor?
Práve tento rok však môže byť podľa analytikov Portu výnimkou, ktorá potvrdí staré pravidlo. Globálne akciové trhy, vrátane amerického S&P 500, posúvajú svoje historické maximá a býčí trh má tendenciu pokračovať. Štatisticky trvá rastová fáza trhu päť až šesť rokov, pričom súčasný cyklus má za sebou zatiaľ len približne tri roky. Aj samotná decembrová pravdepodobnosť rastu z posledných dvadsiatich rokov naznačuje, že šanca na pozitívny vývoj zostáva vysoká.
Možný návrat
K návratu Santa Claus rally tentoraz neprispievajú podľa analytikov len historické skúsenosti, ale aj aktuálne ekonomické fundamenty. Americká centrálna banka v decembri pristúpila k zníženiu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov, čím sa kľúčová sadzba dostala na najnižšiu úroveň za tri roky.
Rozhodnutie nebolo jednoznačné a prešlo pomerom hlasov tri ku jednej, čo len podčiarkuje jeho význam. Uvoľnenie menovej politiky znižuje náklady financovania a podporuje hospodársku aktivitu, čo investori vnímajú ako pozitívny signál pre rizikové aktíva.
Vydarená výsledková sezóna
Dobrá nálada na trhoch sa opiera aj o vydarenú výsledkovú sezónu. Až 83 percent firiem zahrnutých v indexe S&P 500 prekonalo očakávania analytikov na úrovni zisku na akciu, pričom medziročný rast ziskov sa opäť pohyboval v dvojciferných hodnotách. K tomu sa pridávajú rýchle pokroky v oblasti umelej inteligencie, ktoré podporujú investičnú aktivitu aj dôveru v budúci rast produktivity.
Majetok slovenských boháčov rastie najrýchlejším tempom v histórii. Milionári veria akciám, zlatu aj bitcoinu
Všetky tieto faktory vytvárajú prostredie, v ktorom by Santa Claus rally nemusela zostať len spomienkou na minulosť. Ak sa historické štatistiky prepoja s priaznivými menovými podmienkami a silnými firemnými výsledkami, záver roka môže investorom opäť priniesť zaujímavé výnosy a potvrdiť, že vianočné obdobie má na burzách stále svoje čaro.