Wall Street a zlato sú na historickom maxime, ázijské trhy reagujú zmiešane

Najväčšia svetová ekonomika v treťom štvrťroku vzrástla o 4,3 percenta, čo je najrýchlejšie tempo za dva roky a oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
Ázijské trhy vstúpili do stredajšej vianočnej prestávky zmiešane, keďže investori sa snažili „vstrebať“ rekordný deň na Wall Street, poháňaný údajmi o americkej ekonomike, ktoré prekonali očakávania.

Nečakaný rast najväčšej svetovej ekonomiky

Po silnom začiatku regionálne akcie oslabili, hoci cena zlata prvýkrát prekročila hranicu 4 500 dolárov za uncu, čo súvisí s vojenským a ekonomickým tlakom USA na Venezuelu.

Obchodníci v New Yorku vytlačili index S&P 500 na historické maximum v reakcii na čísla, ktoré ukazujú, že najväčšia svetová ekonomika v treťom štvrťroku vzrástla o 4,3 percenta, čo je najrýchlejšie tempo za dva roky a oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.

Cena striebra stúpla na 72,70 dolára za uncu

Ázijské trhy sa počas obchodného dňa pohybovali medzi ziskami a stratami. Tokio po rannom raste uzavrelo v strate, rovnako ako Sydney, Singapur, Soul, Bangkok a Jakarta. Naopak, Hongkong, Šanghaj, Wellington, Tchaj-pej a Bombai zaznamenali rast.

Zlato dosiahlo vrchol 4 525,77 dolára za uncu, zatiaľ čo cena striebra stúpla na 72,70 dolára za uncu, pričom napätie medzi USA a Venezuelou zvyšuje očakávania, že Fed bude pokračovať v znižovaní sadzieb v budúcom roku.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si polepšila o 0,3 % na 62,55 USD za barel.

(1 EUR = 1,1786 USD)

